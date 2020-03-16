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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın annesiyle tanıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı doludizgin devam ediyor. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih eden ikilinin son zamanlarda mutlulukları gözlerinden okunuyor. Öyle ki Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle tanıştı!

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın annesiyle tanıştı!

İlişkilerinin sık sık evliliğe gittiği iddia edilen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz çifti iddiaları Serenay’ın annesiyle birlikte görüntü vererek adeta doğruladı. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, önceki gün Sarıkaya’ya ait araçla Yılmaz’ın evine geldi.

Kapıda araçtan inmeyip kızını bekledi. Cem Yılmaz’ın evinden çıkan güzel oyuncu koşarak araca binerken, ünlü komedyen ise Ümran Hanım'ın elini sıkarak selamlaştı.

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‘İyisinizdir inşallah’ diyerek Ümran Hanım'a gülücükler saçan Cem Yılmaz görüntü alan gazetecilere ise, “Sizdeki amaç ne?” diyerek takıldı.

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Görüntülenmekten çekinen Sarıkaya ise, annesinin fark edilmemesi için aracın içinde sarılarak objektiflerden kaçırmaya çalıştı.

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