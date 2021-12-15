Cem Yılmaz son gösterisiyle yılbaşında Netflix’te

Cem Yılmaz bir taraftan da yeni dizisi Erşan Kuneri‘nin hazırlıklarını sürdürüyor. Netflix platformunda yer alacak dizi önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak. Dizide Cem Yılmaz’a Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eşlik ediyor.

Cem Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Erşan Kuneri’nin 69 yılında DJ, 80’li yıllarda ise prodüktör olarak görev yaptığını belirtmişti. Yılmaz, 1975 ve 1978 yılları arasında Erşan Kuneri’nin hayatını yansıtmak istediğini ifade etmişti.

Yılbaşı Gecesi Netflix deyim değil :)) Ertesi gün de ordayım …31 Aralık işte ya..5 Ocak ta da Netflix deyim yani..@netflixturkiye Ta da ayrı. pic.twitter.com/82KE4dfqnO — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) December 15, 2021



