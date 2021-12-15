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Cem Yılmaz son gösterisiyle yılbaşında Netflix’te

15.12.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, Cem Yılmaz‘ın Diaomond Elite Platinum Plus adlı son stand-up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık‘ta Netflix’te yayınlanacak.

Cem Yılmaz son gösterisiyle yılbaşında Netflix’te

Cem Yılmaz bir taraftan da yeni dizisi Erşan Kuneri‘nin hazırlıklarını sürdürüyor. Netflix platformunda yer alacak dizi önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak. Dizide Cem Yılmaz’a Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eşlik ediyor.

Cem Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Erşan Kuneri’nin 69 yılında DJ, 80’li yıllarda ise prodüktör olarak görev yaptığını belirtmişti. Yılmaz, 1975 ve 1978 yılları arasında Erşan Kuneri’nin hayatını yansıtmak istediğini ifade etmişti.


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Netflix Cem Yılmaz
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