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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

14.10.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal, kocaman oldu. Ahu Yağtu, oğlu Kemal'le olan sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

2012 yılında dünyaevine girip 2013 yılında yollarını ayıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal Yılmaz, yakışıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz ile verdiği pozlara Instagram'da yorum ve beğeni yağıyor.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oynayan güzel oyuncu Ahu Yağtu, 2012 yılında sevgilisi Cem Yılmaz ile hayatını birleştirmiş, çift 1 yılın ardından ayrılma kararı almıştı.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

Yağtu'nun hamile olduğu dedikoduları sonrası evlenen çift, magazin dünyasının dikkat çeken ikilileri arasında yer alıyor.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

Ahu Yağtu, anneliğin kendisine kattıklarını ''Daha sabırlı, toleranslı olmayı öğrendim. Biraz ahesteydim, hızlandım'' sözleriyle açıklamıştı.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

Yağtu, oğlu Kemal'ın kime benzediği sorusuna ise ''Huy olarak daha çok babaya benziyor. Ben huzurlu, sakin, bıraktığın yerde duran bir kadınım. O; coşkulu, yerinde duramıyor, bütün duygularını tepede yaşıyor'' yanıtını vermişti.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

Yılmaz, Amerikan doları kurundaki yükseliş nedeniyle nafakanın arttığını belirterek, Yağtu'ya ödenilen miktarın 40 bin TL olmasını, ödemenin TL olarak belirlenmesini istemişti.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!


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Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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