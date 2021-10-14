Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal büyüdü! Gören ''bu ne yakışıklılık'' diyor!

2012 yılında dünyaevine girip 2013 yılında yollarını ayıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal Yılmaz, yakışıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz ile verdiği pozlara Instagram'da yorum ve beğeni yağıyor.

Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oynayan güzel oyuncu Ahu Yağtu, 2012 yılında sevgilisi Cem Yılmaz ile hayatını birleştirmiş, çift 1 yılın ardından ayrılma kararı almıştı.

Yağtu'nun hamile olduğu dedikoduları sonrası evlenen çift, magazin dünyasının dikkat çeken ikilileri arasında yer alıyor.

Ahu Yağtu, anneliğin kendisine kattıklarını ''Daha sabırlı, toleranslı olmayı öğrendim. Biraz ahesteydim, hızlandım'' sözleriyle açıklamıştı.

Yağtu, oğlu Kemal'ın kime benzediği sorusuna ise ''Huy olarak daha çok babaya benziyor. Ben huzurlu, sakin, bıraktığın yerde duran bir kadınım. O; coşkulu, yerinde duramıyor, bütün duygularını tepede yaşıyor'' yanıtını vermişti.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Yılmaz, Amerikan doları kurundaki yükseliş nedeniyle nafakanın arttığını belirterek, Yağtu'ya ödenilen miktarın 40 bin TL olmasını, ödemenin TL olarak belirlenmesini istemişti.



