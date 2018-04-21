Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Adları aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, sosyal medyadan birbirlerini takibe aldılar.

SABAH KADAR EĞLENDİLER

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanışan ikili, iddiaya göre geçtiğimiz hafta bir mekanda sabaha kadar samimi şekilde eğlendi.

TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

Samyeli'yi sahne aldığı mekanda sık sık dinleyen komedyen, önceki gün güzel sunucuyu instagram'da takibe aldı. Genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki sunucu da Yılmaz'ın takibine aynı şekilde karşılık verdi.