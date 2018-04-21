MAGAZİN

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta bir mekanda sabaha kadar samimi şekilde eğlendikleri konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Adları aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, sosyal medyadan birbirlerini takibe aldılar.

SABAH KADAR EĞLENDİLER

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanışan ikili, iddiaya göre geçtiğimiz hafta bir mekanda sabaha kadar samimi şekilde eğlendi.

havada-ask-kokusu-var-defne-samyeli-ve-cem-10778949_1674_m

TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

Samyeli'yi sahne aldığı mekanda sık sık dinleyen komedyen, önceki gün güzel sunucuyu instagram'da takibe aldı. Genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki sunucu da Yılmaz'ın takibine aynı şekilde karşılık verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Cem Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hülya Avşar'a çıplak pozu soruldu bakın ne dedi

Hülya Avşar'a çıplak pozu soruldu bakın ne dedi

Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na olay sözler

Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na olay sözler

Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul Beyaz Show'da! Bomba Adriana Lima detayı

Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul Beyaz Show'da! Bomba Adriana Lima detayı

İdris Nebi Taşkan, sevgilisi Ecem Çırpan’ı yolda bırakıp kaçtı

İdris Nebi Taşkan, sevgilisi Ecem Çırpan’ı yolda bırakıp kaçtı

Alper Potuk'tan ihanet açıklaması

Alper Potuk'tan ihanet açıklaması

Adnan Oktar, uzaklaştırma kararına ne dedi?

Adnan Oktar, uzaklaştırma kararına ne dedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.