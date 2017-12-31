MAGAZİN

Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti O Ses Türkiye'yi salladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 22:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ünlü isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüne ünlü teknik direktör Yılmaz Vural damga vurdu. Yılmaz Vural ve Cem Yılmaz Hayde türküsüyle düet yaptı stüdyo adeta yıkıldı.

Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti O Ses Türkiye'yi salladı!

O Ses Türkiye sahnesinde performans sergileyen Yılmaz Vural ilk olarak Adnan Şenses şarkısı söyledi. Performansıyla stüdyoda büyük beğeni toplayan Yılmaz Vural, ikinci şarkı olarak Hayde türküsüne başlayınca Cem Yılmaz da dayanamayarak sahneye fırladı. Cem Yılmaz ile birlikte düete imza attı

O Ses Türkiye 2018 yılbaşı akşamına ünlü konuklarıyla damga vurdu. O Ses Türkiye'de konuk jüri koltuğunda oturan Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Gökhan Özoğuz'a yüklenince ortaya kahkaha dolu anlar çıktı.

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Cem Yılmaz o ses türkiye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Memleketi sallayın bakalım, götürün mangırları.bayramlar siz sanatçılara. Türkiye deki gelir dağılımından en çok payı alan sebeplenenler sizlersiniz. Depremde sallıyor. İktidarda, Muhalefette herkes sallıyor. Olan gariplere oluyor....ALLAH İNŞAALLAH Hz. ÖMER gibi adaletli yönetici verecektir. Kimse merak etmesin. Bol bol ALLAH a dua edelim....
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