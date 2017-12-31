Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti O Ses Türkiye'yi salladı!

O Ses Türkiye sahnesinde performans sergileyen Yılmaz Vural ilk olarak Adnan Şenses şarkısı söyledi. Performansıyla stüdyoda büyük beğeni toplayan Yılmaz Vural, ikinci şarkı olarak Hayde türküsüne başlayınca Cem Yılmaz da dayanamayarak sahneye fırladı. Cem Yılmaz ile birlikte düete imza attı

O Ses Türkiye 2018 yılbaşı akşamına ünlü konuklarıyla damga vurdu. O Ses Türkiye'de konuk jüri koltuğunda oturan Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Gökhan Özoğuz'a yüklenince ortaya kahkaha dolu anlar çıktı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

