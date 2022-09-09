MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz yeni filmin çalışmalarına başladı: Güzel bir ekip olduk

Cem Yılmaz yeni filmin çalışmalarına başladı: Güzel bir ekip olduk

09.09.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladı. "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" isimli filmin oyuncularıyla buluşan Cem Yılmaz, "Güzel bir ekip olduk" notuyla çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Cem Yılmaz yeni filmin çalışmalarına başladı: Güzel bir ekip olduk

Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı filmin çalışmalarına başladı.

"İLK FIRSATTA SİZLERİ TANIŞTIRACAĞIM"

Cem Yılmaz filmde birlikte rol alacağı Nilperi Şahinkaya, Celal Kadri Kınoğlu, Mustafa Kırantepe Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Ahsen Eroğlu ile bir araya geldi. Ünlü komedyen çekilen fotoğrafı ise "Güzel bir ekip olduk. Fotoğrafta olmayan arkadaşlarımla ilk fırsatta sizleri tanıştıracağım" notuyla paylaştı.

CCCC

Yılmaz, Ayzek karakteriyle çekilen başka bir fotoğrafına ise "Ben Karaköy limandan Metin. Ayzek Metin hani vardı ya aşk gemisinde" notunu yazdı.

305676126_406588478254968_8329673139636253805_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattıSon halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı
Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...
Kim Kardashian'ı gören şoke oldu! Pantolonunu indirip...Kim Kardashian'ı gören şoke oldu! Pantolonunu indirip...
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

Bitime saatler kala bomba transfer! Kimse beklemiyordu...

Bitime saatler kala bomba transfer! Kimse beklemiyordu...

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.