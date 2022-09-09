Cem Yılmaz yeni filmin çalışmalarına başladı: Güzel bir ekip olduk

Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı filmin çalışmalarına başladı.

"İLK FIRSATTA SİZLERİ TANIŞTIRACAĞIM"

Cem Yılmaz filmde birlikte rol alacağı Nilperi Şahinkaya, Celal Kadri Kınoğlu, Mustafa Kırantepe Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Ahsen Eroğlu ile bir araya geldi. Ünlü komedyen çekilen fotoğrafı ise "Güzel bir ekip olduk. Fotoğrafta olmayan arkadaşlarımla ilk fırsatta sizleri tanıştıracağım" notuyla paylaştı.

Yılmaz, Ayzek karakteriyle çekilen başka bir fotoğrafına ise "Ben Karaköy limandan Metin. Ayzek Metin hani vardı ya aşk gemisinde" notunu yazdı.



