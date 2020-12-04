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Cemal Can Canseven: Aleyna Tilki ile dans kursuna gidiyoruz

04.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Cemal Can Canseven: Aleyna Tilki ile dans kursuna gidiyoruz

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, aynı projede yer alacağı Aleyna Tilki hakkında konuştu. Survivor şampiyonu dans kursuna gittiklerini söyledi.

Geldiği alışveriş merkezinde spor yapıp daha sonra yakın bir arkadaşına doğum günü hediyesi bakan Cemal Can, alışveriş sonrası gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Şu sıralar ev değişikliği yaptığını belirten Cemal Can, ”Ailem genellikle bende kalıyordu. Benim evim de küçük olduğu için evi taşıdım. Onun stresi vardı, üzerinde biraz yorulduk haliyle ev taşımak çok zor.“ dedi.

'ALEYNA İLE DANS KURSUNA GİDİYORUZ'

Snob Magazin'in haberine göre; Aleyna Tilki ile yakın zamanda aynı projede yer alacak olan Cemal Can, ”Aleyna ile çok keyifli bir arkadaşlığımız var. Birlikte dans kursuna gidiyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Onunla çok eğleniyorum." dedi.

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