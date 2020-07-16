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Cemal Can Canseven'den Survivor şampiyonluğu sonrasında ilk paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin şampiyonu olan ve kupayı kaldıran Cemal Can Canseven, şampiyonluk sonrasında Instagram hesabından ilk paylaşımda bulundu. Instagram'da takipçi sayısı 3,7 milyona yükselen Cemal Can'ın ailesiyle paylaştığı fotoğrafa saatler içinde 1,5 milyon beğeni geldi.

Cemal Can Canseven'den Survivor şampiyonluğu sonrasında ilk paylaşım

Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can Canseven'in takipçi sayısı finalin ardından 3,7 milyona yükseldi. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, şampiyonluk kupası ve ailesiyle çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Cemal Can Canseven ailesiyle verdiği şampiyonluk pozuna şu notla paylaştı:

“Teşekkürü dualarından asla eksik etme.
Teşekkür kadar insana iyi gelen birşey yoktur.
Bir şeyi istemekten dilemekten bile iyidir.
Bendeki bana yeter, hatta artar bile dünyanın en güzel felsefesinidir.
Birinden birşey isteme onun yerine birine
Birşey ver, bak neler olacak seyret sonra.
Karanlık günler olacak.
Düşeceksin de.
Yaralar da açılacak.
O zamanlarda şunu unutma; Tünel bitecek.
Kalkacaksın da, kabuk da bağlayacaksın.
Sevdiklerine bıkıp usanmadan "
Seni seviyorum.
Seni çok seviyorum" de.
Hatta " sen ne yaparsan yap, kim olursan ol seveceğim" de❤️????????????????‍♂️
HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN ????????
UNUTMAYALIM Kİ HAYAT ÇOK KISA BİRBİRİNİZİN KALBİNİ KIRMAYIN❤️”

cemal

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