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Cemal Can Canseven'in bacağındaki izler dikkat çekti

20.10.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Cemal Can Canseven'in bacağındaki izler dikkat çekti

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bacağındaki yara izleri hakkında konuşan Cemal Can, "Gördükçe hatırlamak istiyorum" dedi.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, City's Nişantaşı'nda gezerken yanındaki kişinin üniversiteden arkadaşı olduğunu söyledi.

Canseven'in bacağındaki yara izleri dikkat çekti. Cemal Can, bu izler için "Güzel hatıralar. Umarım geçmez hep de kalır. Bu izlerin hep hayatımda kalmasını istiyorum. Gördükçe hatırlamak istiyorum" dedi.

Muhabirlerin "Yarışmadan önce ve yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna "Hayatımda hiç bir şey değişmedi. Hala aynı Cemal Can'ım" cevabını verdi.

'Survivor 2020' serüvenini şampiyonlukla noktalayan Cemal Can Canseven'e, yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in desteği dikkat çekmişti.

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