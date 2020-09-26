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Cemal Can Canseven'in yakın dostu Danla Bilic'in Nisa Bölükbaşı isyanı: Beni bir salın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:01 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter hesabından isyan etti. Survivor'da arkadaş olan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'nın yarışma bittikten sonra küsmesine neden olarak gösterilen Bilic, "Yarışmacı değilim. Beni bir salın" diyerek cevap verdi.

Cemal Can Canseven'in yakın dostu Danla Bilic'in Nisa Bölükbaşı isyanı: Beni bir salın

Danla Bilic, yaklaşık beş ay boyunca Survıvor'da yarışan ve şampiyon olan yakın arkadaşı Cemal Can Seven'i yakından takip ediyordu.

Yarışma boyunca Canseven'i yakından takip eden Bilic, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere cevap verdi.

Sosyal medya fenomeni, Survivor'da aralarından su sızmayan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın yarışma sonrası aralarına giren kara kedi olarak gösterilmişti.

"BENİ BİR SALIN"

Danla Bilic, Canseven ile Bölükbaşı'nın arkadaşlığını bozduğu iddialarına Twitter hesabından, "Survivor bitti ve ben Survivor yarışmacısı değilim. Beni bir salın" diyerek isyan etti.

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