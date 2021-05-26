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Cemal Can Canseven müjdeyi verdi

26.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemal Can Canseven, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Canseven, sevenlerine müjdeli haberi verdi

Cemal Can Canseven müjdeyi verdi

Bir süredir Dominik'te olan Cemal Can Canseven, "Yoğun bir süreçten geçiyorum gerçekten. Dominik ve New York arasında yoğun bir tempoda gidip geldim. Şimdi Türkiye'ye döndüm. Yeni bir şarkı çalışmamız olacak. Onu bitirip, sonrasında tekrar New York'a iş birliği anlaşması için gideceğim" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

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Cemal Can Canseven, geçtiğimiz aylarda Maison Valentino ile sürpriz bir işbirliğinin altına imza attı. Canseven'in hayranları, "Cemal'in şöhreti ülke sınırlarını aştı" yorumunda bulundu.


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Cemal Can Canseven
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