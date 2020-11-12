Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’yla buluştu!

Survivor 2020 programının final yapmasıyla yarışmacıların özel hayatları yakın markaja alındı. Survivor yarışmasında ses getiren yarışmacılardan biri olan Nisa Bölükbaşı polemikleri ve aşk hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer almayı başardı. Yarışmanın final yapmasından sonra Prag’a dönen Survivor Nisa hakkında çıkan haberlerin gölgesinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Türkiye ziyaretinde yalnızca Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı’yla görüşmesi ise aşk iddialarını alevlendirmişti. Türkiye’de yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşmeyi tercih eden Çek güzel kafaları karıştırmıştı.

BUZLAR ERİDİ

Nisa Bölükbaşı’nın yarışma boyunca bir arada olduğu Cemal Can’la hiç görüşmemesi ikilinin hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Cemal Can ve Nisa’nın küs olup olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konular içinde yerini aldı. Aralarından su sızmayan yakın arkadaşların Danla Bilic arkadaşlıklarının bitme nedeni olarak gösterildi.

İddiaları yalayan Cemal Can, Nisa ile görüştüklerini ifade etmişti. Fenomen yarışmacılardan hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği kare geldi. Cemal Can'ın sosyal medyadan yayınladığı poz sevenlerinden tam not aldı.



