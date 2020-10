Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Cemal Can bakın ne dedi?

Survivor şampiyonu Cemal Can arkadaşlarıyla bol bol vakit geçiriyor. Önceki akşam Nişantaşı’nda Danla Bilic’in doğum gününü kutladıktan sonra kameralara yansıyan Survivor şampiyonu Cemal Can “Bitmeyen doğum günü kutluyoruz” dedi.

Yarışmada yakın arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrasında görüşmedikleri ve küstükleri sorusuna Cemal Can yanıt verdi.

Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile haklarında çıkan küslük iddialarına "Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" dedi.

Cemal Can Canseven'in arkadaşı Danla Bilic; Survivor'da aralarından su sızmayan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın yarışma sonrası aralarına giren kara kedi olarak gösterilmişti. Danla Bilic, Canseven ile Bölükbaşı'nın arkadaşlığını bozduğu iddialarına Twitter hesabından, "Survivor bitti ve ben Survivor yarışmacısı değilim. Beni bir salın" diyerek isyan etmişti.