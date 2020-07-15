Cemal Can Canseven ve Danla Bilic Survivor şampiyonluğunu kutladı! "Kazanamayacağımız savaş yok"

Survivor 2020 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul'daki büyük finalle ekrana geldi. Survivor finalinde yarışan Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı sms oylamasına çıktı. Acun Ilıcalı'nın sms sonuçlarını açıklayacağı anlarda ise seyirciler arasında bulunan YouTuber Danla Bilic büyük heyecan yaşadı.
Danla Bilic, yakın dostu olan Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasıyla ise soluğu sahnede aldı.
Danla Bilic ve Cemal Can şampiyonluk sevincini uzun süre birbirlerine sarılarak yaşadı.
Danla Bilic, Survivor finali sonrasında ise Cemal Can ile kuliste buluştu.
Bilic, Cemal Can ve Survivor şampiyonluk kupasıyla çekilen fotoğraflarını ise Instagram'dan paylaştı.
Ünlü fenomen paylaşımına "Kazanamayacağımız savaş yok Cemal Can Canseven. Bugün, geçen sene ilk videomuzu yayınladığımız gündü. Bu sene tarih yazdık diyebilir miyiz hep birlikte" yazdı.
Danla Bilic'in Cemal Can paylaşımı çok kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
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