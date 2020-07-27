Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğu hak etmediğini düşünen kesime Ali Biçim’de eklendi. Cemal Can’ın fenomen Danla Biliç sayesinde şampiyon olduğunu söyleyen Ali Biçim sosyal medyanın gündemine oturdu. Ali Biçim’e Barış Murat Yağcı hayranlarından destek yorumları yağarken; Cemal Can ve Nisa’nın takipçileri adeta ayaklandı. Ali Biçim’e en büyük tepki ise Survivor Yasin’den geldi.

DUYGU ÖZASLAN'IN ALİ BİÇİM'E DESTEĞİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medya hesabından Survivor finali ile ilgili yorumlarını ileten Ali Biçim polemiğin ilk kıvılcımını yaktı. Bir dönem Fox TV ekranlarında Ali Biçim Show programını sunan şimdilerin Youtuber’ı Ali Biçim sosyal medya hesabından “Gündem yoğunluğundan kutlamayı unuttum. Survivor’ın şampiyonu olan Danla Biliç’i kutlarım” notunu ekledi.

Ali Biçim’in gönderisine bir dönem Danla Biliç ile yakın arkadaş olan Duygu Özaslan’ın cevabı dikkatleri çekti. Özaslan Ali Biçim’ cevap olarak “Barış aynı zamanda ünlülerle, internet fenomenleriyle yarıştı. Demet Akalın’dan tut, Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli vb.” ifadelerini kullandı. Duygu Özaslan’ın cevabı ise Danla Biliç ile aralarının gergin olduğuna yorumlandı.