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Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

Tv 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2020 final yaptı ancak hala konuşulmaya devam ediyor. Cemal Can Cansever’in Survivor şampiyonluğu başta Murat Barış Yağcı hayranları olmak üzere pek çok kişiyi rahatsız etti. Cemal Can’ın birinciliğine bir tepki de Youtuber Ali Biçim’den geldi. Ali Biçim’e karşı sessizliğini koruyan Cemal Can’ın yerine Survivor Yasin cevap verdi.

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğu hak etmediğini düşünen kesime Ali Biçim’de eklendi. Cemal Can’ın fenomen Danla Biliç sayesinde şampiyon olduğunu söyleyen Ali Biçim sosyal medyanın gündemine oturdu. Ali Biçim’e Barış Murat Yağcı hayranlarından destek yorumları yağarken; Cemal Can ve Nisa’nın takipçileri adeta ayaklandı. Ali Biçim’e en büyük tepki ise Survivor Yasin’den geldi.

DUYGU ÖZASLAN'IN ALİ BİÇİM'E DESTEĞİ ŞAŞIRTTI

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Sosyal medya hesabından Survivor finali ile ilgili yorumlarını ileten Ali Biçim polemiğin ilk kıvılcımını yaktı. Bir dönem Fox TV ekranlarında Ali Biçim Show programını sunan şimdilerin Youtuber’ı Ali Biçim sosyal medya hesabından “Gündem yoğunluğundan kutlamayı unuttum. Survivor’ın şampiyonu olan Danla Biliç’i kutlarım” notunu ekledi.

duygu özaslan

Ali Biçim’in gönderisine bir dönem Danla Biliç ile yakın arkadaş olan Duygu Özaslan’ın cevabı dikkatleri çekti. Özaslan Ali Biçim’ cevap olarak “Barış aynı zamanda ünlülerle, internet fenomenleriyle yarıştı. Demet Akalın’dan tut, Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli vb.” ifadelerini kullandı. Duygu Özaslan’ın cevabı ise Danla Biliç ile aralarının gergin olduğuna yorumlandı.

SURVİVOR YASİN ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

YASİN OBUZ

Sosyal medya fenomeni Ali Biçim’in sözlerine en sert tepki Survivor Yasin’den geldi. Yasin Ali Biçim’in Survivor şampiyonluğu ile ilgili kurduğu cümlelere adeta ateş püskürdü. Survivor Yasin, “Sana mı kalmış milleti kutlamak boş beleş. Yiyorsa gelip katılsaydın şampiyon olsaydın. Cemal’in emeğine laf söylersen ki söylüyorsun seni paramparça ederim. Bizim ne çektiğimizi bir biz, bir Allah biliriz. Boş yapanlarda bugün sen varsın. Şimdi bu kapağı al, yol al bumm!” yanıtını verdi.


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