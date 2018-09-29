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Cemil İpekçi: Eşcinsellik hakkında ağzımızı açsak Türkiye karışır

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Moda dünyasının duayen isimlerinden biri olan Cemil İpekçi, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cemil İpekçi: Eşcinsellik hakkında ağzımızı açsak Türkiye karışır

Tasarladığı kıyafetlerle bir çok ünlü ismin taşıdığı elbiselerde imzası olan usta modacı Cemil İpekçi samimi açıklamalarda bulundu. 70 yaşındaki Modacı, “Bir kadın cinsel ilişki için yanıma geldiğinde “Artık musluk kapandı’ diyorum” ifadelerini kullandı.

“EŞCİNSELLİK HAKKINDA AĞZIMIZI AÇSAK TÜRKİYE KARIŞIR”

Posta’nın haberine göre, cinsel tercihleri hakkında konuşan modacı Cemik İpekçi: “Türkiye’de eşcinseller bunu açık bir şekilde yaşasa da bu konuda sizin gibi açık bir şekilde neden konuşamıyor?” sorusuna “Hayatım konuşmasalar bile onlar yine ortada. Görünürler. Bir de hiç görünmeyen, çok yüksek makamlarda, çok zengin olup evli ve dört çocuk yapmış olanları var. Allah vermeye, o konuda bir ağzımızı açsak zaten Türkiye karışır.

“KADINLARA ARTIK MUSLUK KAPANDI DİYORUM”

Hoşlanmadığı biri yanına geldiğinde kibar bir dille geri çevirdiği söyleyen modacı Cemil İpekçi sözlerine şöyle devam etti: “Valla erkekler kadınlara göre daha utangaç bence. Kadınlar üç kadehten sonra direkt “Benimle birlikte olur musun?” diyerek geliyor. Ben de, “Çok özür dilerim, eskiden belki olurdu ama artık musluk kapandı. O yüzden seni sadece yanaklarından öpebilirim” diyorum. Eğer gelen bir erkekse ve hoşlanmamışsam ona da hemen, “Yavrum, evladım” diyorum. O mesajı alıyor zaten. Nazikçe mesafemi koyuyorum yani. Ama benim zaten bu saatten sonra gerçek bir birliktelik yaşamam çok zor”


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Cemil İpekçi eşcinsellik açıklama

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