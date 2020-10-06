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Cemre Ebüzziya Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde nefes kesti

06.10.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Cemre Ebüzziya Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde nefes kesti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim akşamı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene, oyuncu Cemre Ebüzziya'nın şıklığı damga vurdu.

Kırmızı halıda festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jüri üyeleri arasında olan, sinemaseverlerle en son Cem Yılmaz’ın İki Arada filminde buluşan başarılı oyuncu Cemre Ebüzziya, şıklığı ile oldukça beğenildi.

Cemre Ebüzziya3 son

Maison Martin Margiela tulumuyla Altın Portakal Film Festivali açılışına katılan güzel oyuncu Cemre Ebüzziya, geçtiğimiz senelerde Berlin Film Festivali'ndeki Kız Kardeşler filmindeki performansıyla İstanbul Film Festivali, Slemani Film Festivali ve Uçan Süpürge Film Festivali'nde ödüller kazandı.

Cemre Ebüzziya1

Altın Portakal Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi değerlendirecek jüriler arasında yer alan Ebüzziya, "Covid-19 nedeniyle bu zor döneme rağmen festivalin seyirci ile buluşması ve sinemanın tüm yüksek önlemler alınarak sağlıklı bir ortamda kutlanmaya devam etmesi çok değerli.

Cemre Ebüzziya2

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nın ülkemizdeki sektörünün gelişimine katkıda bulunmasını sağladığını görmekten çok mutluyum. Türkiye sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirmek için böyle önemli bir festivalde jüri üyesi olmak benim için çok gurur verici" dedi
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