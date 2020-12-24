MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cemre Kemer Emir Medina'yla evlendiğini dudak dudağa pozlarıyla duyurdu

Cemre Kemer Emir Medina'yla evlendiğini dudak dudağa pozlarıyla duyurdu

24.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cemre Kemer Emir Medina'yla evlendiğini dudak dudağa pozlarıyla duyurdu

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer, reklamcı sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlendi. Çiftin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Cemre Kemer evlendi. Kemer, uzun bir süredir aşk yaşadığı reklamcı sevgilisi Emir Medina ile evinde aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girdi.

Cemre Kemer, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 35 yaşındaki Kemer, bu kareyi, "23.12.2020" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Cemre Kemer'in yakın arkadaşları Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük, koronavirüs sebebiyle nikaha internet üzerinden gerçekleştiren bir toplantı ile katıldı.

mlmlm

Şarkıcı, bu kareyi, "Canlarım her an benimleydi. Henüz fotoğraflar yok tabii ki. Bende de telefon yoktu. İki gün ortalıkta olmadığım için size bir şeyler toparlamaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Cemre Kemer, mutluluğunu, şu sözlerle dile getirdi:

lylyly

"Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Çok sinirlendi! 'Azıp kuduruyorlar'Çok sinirlendi! 'Azıp kuduruyorlar'
The Witcher bu sefer güldürdü!The Witcher bu sefer güldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu hobbit hatırlayan... Aynen bencede kalmadi
küstüm çayıraydın 5i bi yerde takardım

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

'İş kıyafetim' dedi! Olay olan poz

'İş kıyafetim' dedi! Olay olan poz

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diğer Haberler

Seks bağımlısı sevgilisinden ayrılan Sofia Richie babasıyla arasını düzeltti

Seks bağımlısı sevgilisinden ayrılınca...

Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak

Sosyal medyasından paylaşıldı! Beğeni yağdı

Müge Anlı çok sinirlendi! 'Azıp kuduruyorlar'

Çok sinirlendi! 'Azıp kuduruyorlar'

Ayşecan Tatari kızını paylaştı, beğeni yağdı

Paylaşımlarına beğeni yağıyor! 'Arabayı kenara çekip...'

Kelime Oyunu'nda olay anlar! 'Nereye gidiyorsunuz?'

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

90'lara damga vuran model Stella Tennant evinde ölü bulundu

Moda dünyasını sarsan ölüm haberi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.