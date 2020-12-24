Cemre Kemer Emir Medina'yla evlendiğini dudak dudağa pozlarıyla duyurdu

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Cemre Kemer evlendi. Kemer, uzun bir süredir aşk yaşadığı reklamcı sevgilisi Emir Medina ile evinde aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girdi.

Cemre Kemer, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 35 yaşındaki Kemer, bu kareyi, "23.12.2020" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Cemre Kemer'in yakın arkadaşları Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük, koronavirüs sebebiyle nikaha internet üzerinden gerçekleştiren bir toplantı ile katıldı.

Şarkıcı, bu kareyi, "Canlarım her an benimleydi. Henüz fotoğraflar yok tabii ki. Bende de telefon yoktu. İki gün ortalıkta olmadığım için size bir şeyler toparlamaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.

Cemre Kemer, mutluluğunu, şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…"



