Cenaze diye yakacaklardı kıpırdanmaya başladı! Mucizevi kurtuluşu kısa sürdü...

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yaşayan ve işitme ile konuşma güçlüğü çeken 25 yaşındaki Rohitash Kumar, epilepsi nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Bhagwan Das Khetan (BDK) hastanesindeki doktorlar, elektrokardiyogram sonuçlarına dayanarak kalbinin durduğunu tespit etti ve Kumar’ı ölü ilan etti. Ancak doktorlar ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapmadan cesedi morga gönderdi ve ardından Hindu geleneklerine uygun olarak yakılması için cenaze odununa yerleştirildi.

CENAZE TÖRENİNDE MUCİZEVİ KURTULUŞ

Cenaze töreni sırasında, yakma işlemi başlamadan hemen önce görgü tanıkları, Kumar’ın hareket ettiğini fark etti. Tanıklardan biri, “Tam anlamıyla bir mucizeydi. Hepimiz şok olduk. Ölü ilan edilmişti ama nefes alıyordu ve hayattaydı,” diye ifade etti. Kumar’a hemen müdahale edilerek hayatı kurtarıldı.

SAĞLIK İHMALİ ORTAYA ÇIKTI: ÜÇ DOKTOR GÖREVDEN ALINDI

İlk raporlar, Kumar’ın ölüm sebebinin kronik akciğer hastalığı (KOAH) ve veremden kaynaklanan solunum yetmezliği olduğunu belirtse de, otopsinin fiziksel olarak yapılmadığı ortaya çıktı. Jhunjhunu bölge hastanesinin baş sağlık memuru D. Singh, otopsi raporunun yalnızca kâğıt üzerinde hazırlandığını itiraf etti. Bu sağlık ihmali nedeniyle üç doktor — Dr. Sandeep Pachar, Dr. Yogesh Kumar Jakhar ve Dr. Navneet Meel — sağlık departmanı tarafından görevden alındı.

YAŞAM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ: YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Cenaze törenindeki müdahalenin ardından Kumar, tekrar hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Ancak durumu iyileşmedi ve Jaipur’daki SMS Hastanesi’ne sevk edilirken, Cuma sabah saat 05.30’da yolda hayatını kaybetti.

SAĞLIK SİSTEMİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kumar’ın mucizevi kurtuluşu ve ardından yaşanan sağlık ihmalinin ortaya çıkması, Hindistan’da büyük yankı uyandırdı. Olay, sağlık sistemindeki eksiklikleri ve yanlış müdahaleleri gözler önüne serdi.