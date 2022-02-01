Cenaze şirketinin reklamı eleştirilerin hedefi oldu! Tabut ve bikini ikilisine tepki yağdı

Rusya’da cenaze işlemleri yürüten bir şirketin yayına sunduğu reklam tepkilerin odağına yerleşti. Instagram ve TikTok üzerinden yayınlanan reklamda, tabutun çevresinde bulunan bikinili kadınlar eleştirilere neden oldu. Şirketin hazırladığı reklam filminde, "Ölü evraklarının hazırlanmasından, gömülme işlemine kadar cenaze organizasyonunu en iyi şekilde yöneten tecrübeli elemanlarımız var. Emin ellerdesiniz.” ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

“ÖLMEYE Mİ DAVET EDİYORSUNUZ?”

Reklamın kısa sürede sosyal medyada popüler olmasından sonra kullanılan teknik kullanıcıları kızdırdı. Ölüm, din ve cinsellik bağlantısının kabul edilemeyeceğini savunan kullanıcılar yapılna reklamın etik olmadığını ve acilen kaldırılması gerektiğini savundu.

Sosyal medya kullanıcıları, şirketin yanlış bir reklam politikası izlediğini belirterek, "İnsanları ölmeye mi davet ediyorsunuz? Ne kadar saçma bir reklam" gibi yorumlarda bulundu. Şirket ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı ve reklamı kaldırma yönünde herhangi bir adım atmadı.



