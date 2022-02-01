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Cenaze şirketinin reklamı eleştirilerin hedefi oldu! Tabut ve bikini ikilisine tepki yağdı

01.02.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da faaliyet gösteren bir cenaze şirketinin reklamı dünya basınında tepkilerin odağına yerleşti. Vefat eden kişinin yakınları adına bütün cenaze işlemlerini yürüttüğünü belirten şirketin reklamında bikinili kadınları oynatması tepki çekti. "Ölü evraklarının hazırlanmasından, gömü işlemlerine kadar cenaze organizasyonunu en iyi şekilde yöneten elemanlara sahibiz" ifadeleri sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar reklamın etik olmadığını dile getirerek eleştiri yağmuruna tuttu.

Cenaze şirketinin reklamı eleştirilerin hedefi oldu! Tabut ve bikini ikilisine tepki yağdı

Rusya’da cenaze işlemleri yürüten bir şirketin yayına sunduğu reklam tepkilerin odağına yerleşti. Instagram ve TikTok üzerinden yayınlanan reklamda, tabutun çevresinde bulunan bikinili kadınlar eleştirilere neden oldu. Şirketin hazırladığı reklam filminde, "Ölü evraklarının hazırlanmasından, gömülme işlemine kadar cenaze organizasyonunu en iyi şekilde yöneten tecrübeli elemanlarımız var. Emin ellerdesiniz.” ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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“ÖLMEYE Mİ DAVET EDİYORSUNUZ?”

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Reklamın kısa sürede sosyal medyada popüler olmasından sonra kullanılan teknik kullanıcıları kızdırdı. Ölüm, din ve cinsellik bağlantısının kabul edilemeyeceğini savunan kullanıcılar yapılna reklamın etik olmadığını ve acilen kaldırılması gerektiğini savundu.

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Sosyal medya kullanıcıları, şirketin yanlış bir reklam politikası izlediğini belirterek, "İnsanları ölmeye mi davet ediyorsunuz? Ne kadar saçma bir reklam" gibi yorumlarda bulundu. Şirket ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı ve reklamı kaldırma yönünde herhangi bir adım atmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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