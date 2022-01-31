Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, öldüğüne yönelik söylentilere cevap verdi! Açıklaması olay yarattı

Eski porno yıldızının Facebook profili gizemli bir şekilde bir anma sayfasına dönüştü ve takipçileri arasında paniğe yol açtı. Mia Khalifa , hayranlarının endişelenmesinin ardından öldüğüne dair tüm söylentileri reddetmek için sosyal medya hesabına yöneldi.

“HENÜZ ÖLMEDİM”

Facebook profilinin bir şekilde anma sayfasına dönüştüğünü ve takipçilerinin paniklediğini ifade eden Khalifa, Twitter hesabından Monty Python And The Holy Grail filminden bir kareyi paylaşarak “Lütfen henüz taziye çiçeği göndermeyin. Henüz ölmedim! İyi hissediyorum” notunu ekledi.



