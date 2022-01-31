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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, öldüğüne yönelik söylentilere cevap verdi! Açıklaması olay yarattı

31.01.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin filmlerinde oynayarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Mia Khalifa, sosyal medyada bir anda ortaya çıkan öldüğüne yönelik söylentilere cevap verdi. Facebook profilinin anma sayfasına dönüşmesiyle hayranlarının öldüğünü düşündüğü ünlü isim, Instagram hesabından çekilen bir pozuyla sevenlerinin yüreğine su serpti.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, öldüğüne yönelik söylentilere cevap verdi! Açıklaması olay yarattı

Eski porno yıldızının Facebook profili gizemli bir şekilde bir anma sayfasına dönüştü ve takipçileri arasında paniğe yol açtı. Mia Khalifa , hayranlarının endişelenmesinin ardından öldüğüne dair tüm söylentileri reddetmek için sosyal medya hesabına yöneldi.

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“HENÜZ ÖLMEDİM”

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Facebook profilinin bir şekilde anma sayfasına dönüştüğünü ve takipçilerinin paniklediğini ifade eden Khalifa, Twitter hesabından Monty Python And The Holy Grail filminden bir kareyi paylaşarak “Lütfen henüz taziye çiçeği göndermeyin. Henüz ölmedim! İyi hissediyorum” notunu ekledi.

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Mia Khalifa
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