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Cenazesi hâlâ getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik sözleriyle yürekleri sızlattı! 'İçim yanıyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.09.2024 10:59
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti. 1 Eylül'de hayata gözlerini yuman ünlü ismin cenazesi hâlâ ülkeye getirilemedi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik annesinin hesabından yaptığı paylaşımla adeta yürekleri burktu.

Cenazesi hâlâ getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik sözleriyle yürekleri sızlattı! 'İçim yanıyor'

MYNET-Uzun zamandır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, birkaç hafta önce Miami'deki evinde hayata gözlerini kapadı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek ancak Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi raporu istendi.

Ahu Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu çıktı ancak cenaze şimdi de Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesine takıldı.

AHU TUĞBA KIZI

Sürecin bitmesini bekleyen Anjelik Calvin ise annesine olan özlemini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dile getirdi.

SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Anjelik annesinin bir fotoğrafını paylaşarak; 'Seni öpeyim, gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan. Niye, niye? Allah'ım yardım etti, uyudum; pişmanım. Uyuyamıyorum gel. Allah'a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel.' ifadelerini kullandı.

ahuuu

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Ahu Tuğba
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