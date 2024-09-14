Cenazesi hâlâ getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik sözleriyle yürekleri sızlattı! 'İçim yanıyor'

MYNET-Uzun zamandır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, birkaç hafta önce Miami'deki evinde hayata gözlerini kapadı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek ancak Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi raporu istendi.

Ahu Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu çıktı ancak cenaze şimdi de Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesine takıldı.

Sürecin bitmesini bekleyen Anjelik Calvin ise annesine olan özlemini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dile getirdi.

SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Anjelik annesinin bir fotoğrafını paylaşarak; 'Seni öpeyim, gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan. Niye, niye? Allah'ım yardım etti, uyudum; pişmanım. Uyuyamıyorum gel. Allah'a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel.' ifadelerini kullandı.