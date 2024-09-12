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Cenazesi ülkeye bir türlü getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik isyan etti! ''Otopsiden sorumlu kişi tam bir iblis''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.09.2024 08:50
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba geçtiğimiz haftalarda Miami'deki evinde ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri bir türlü gerçekleştirilemeyen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik daha fazla dayanamayıp isyan etti. Otopsi raporu çıktı ama süreç yine uzadı...

MYNET-Derviş Bey, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo ve Taçsız Kraliçe filmlerindeki rolleriyle Yeşilçam'a damga vuran Ahu Tuğba geçtiğimiz haftalarda Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti.

Ahu Tuğba'nın cenazesi ülkeye getirilmek istenmiş fakat ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi engeline takılmıştı. Ahu Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu çıktı ama bu cenaze bu defa yine bir engele katıldı.

ahu 222

Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye nakli bu kez, otopsi raporunu imzalayarak resmiyet kazandıracak olan Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesini bekliyor.

AHU TUĞBA KIZI

'SORUMLU KİŞİ TAM BİR İBLİS'

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ise tüm bu sürece daha fazla dayanmadı ve sonunda isyan etti. Anjelik yaptığı açıklamada; 'Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı Allah'ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah'sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim' ifadelerini kullandı.

anjelik açıklama

Ahu Tuğba'nın cenazesi, Uzun süre bekletilmesinden dolayı Türkiye'ye çelik tabutla getirilecek.

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Ahu Tuğba
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