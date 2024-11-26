Cendere tatlısı tarifi: Cendere tatlısı nasıl yapılır?

Cendere baklavası ya da cendere tatlısı Türk mutfağının çeşit çeşit şerbetli tatlılarından biri. Daha çok Bursa şehri ile özdeşleşen ve bu bölgede yapılan Cendere tatlısının tarihi Osmanlı saray mutfaklarına kadar uzanıyor.
Osmanlı döneminden bu yana yapılan ve günümüz mutfaklarına ulaşmayı başaran cendere tatlısı tarifi son derece kolay. İşte tarif ve cendere tatlısı tarifi için gerekli olan malzemeler. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
4 bardak un
2 yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 bardak ceviz içi
1 bardak nişasta
250 gram tereyağı
Biraz su
Şerbeti:
3 bardak şeker
2 bardak su
Yarım limon suyu
TARİF
Şerbet malzemelerini bir tencerede kaynatın.
Hamur için malzemeleri bir kapta karıştırın.
Hamuru dinlendirin.
Hamurdan bezeler kopartıp oklava ile incecik açın.
Ortalarına ceviz serpin.
Oklavaya yufkaları sarın.
İki tarafından büzüp toplayarak oklavadan çıkartın.
Üç parmak genişliğinde kesin.
Parçaları yağlı fırın tepsisine dizin.
Tereyağı kızdırarak üzerlerine dökün.
Sıcak fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirin.
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