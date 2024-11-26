Cendere tatlısı tarifi: Cendere tatlısı nasıl yapılır?

Osmanlı döneminden bu yana yapılan ve günümüz mutfaklarına ulaşmayı başaran cendere tatlısı tarifi son derece kolay. İşte tarif ve cendere tatlısı tarifi için gerekli olan malzemeler. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 4 bardak un

2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 bardak ceviz içi

1 bardak nişasta

250 gram tereyağı

Biraz su

Şerbeti:

3 bardak şeker

2 bardak su

Yarım limon suyu