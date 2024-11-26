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Cendere tatlısı tarifi: Cendere tatlısı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 20:54
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Cendere baklavası ya da cendere tatlısı Türk mutfağının çeşit çeşit şerbetli tatlılarından biri. Daha çok Bursa şehri ile özdeşleşen ve bu bölgede yapılan Cendere tatlısının tarihi Osmanlı saray mutfaklarına kadar uzanıyor.

Cendere tatlısı tarifi: Cendere tatlısı nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Adet 650kal

Osmanlı döneminden bu yana yapılan ve günümüz mutfaklarına ulaşmayı başaran cendere tatlısı tarifi son derece kolay. İşte tarif ve cendere tatlısı tarifi için gerekli olan malzemeler. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 4 bardak un
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 bardak ceviz içi
  • 1 bardak nişasta
  • 250 gram tereyağı
  • Biraz su
  • Şerbeti:
  • 3 bardak şeker
  • 2 bardak su
  • Yarım limon suyu

TARİF

  • Şerbet malzemelerini bir tencerede kaynatın.
  • Hamur için malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Hamuru dinlendirin.
  • Hamurdan bezeler kopartıp oklava ile incecik açın.
  • Ortalarına ceviz serpin.
  • Oklavaya yufkaları sarın.
  • İki tarafından büzüp toplayarak oklavadan çıkartın.
  • Üç parmak genişliğinde kesin.
  • Parçaları yağlı fırın tepsisine dizin.
  • Tereyağı kızdırarak üzerlerine dökün.
  • Sıcak fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirin.
  • Sıcakken soğuk şerbeti dökün.
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Anahtar Kelimeler:
tatlı tarif
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