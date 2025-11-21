Çenesinde ağrı hissetti, tüm uzuvları ampute edildi!

Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Jane Haley, yanağında hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gitti. Haley, nabız ve tansiyonun da düşmesiyle acil bir şekilde yoğun bakıma alındı.

Yapılan testlerde, vücudundaki A grubu streptokok bakterisinin toksik şok sendromuna yol açtığı tespit edildi. Kısa sürede elleri ve ayakları morarmaya başlayan Haley’nin durumu hızla kötüleşti. Doktorlar ise çareyi tüm uzuvlarının ampute edilmesinde buldu.

ıklarını anlatan Haley, toksik şok sendromuna karşı farkındalık çağrısı yaparak, “Bu hastalık çok hızlı ilerliyor ve herkesi vurabilir. Hastaneye o gün gitmeseydim belki hayatta olmayacaktım.” dedi.