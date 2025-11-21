Mynet Trend

Çenesinde ağrı hissetti, tüm uzuvları ampute edildi!

Kanada'da yaşayan 41 yaşında Jane Haley isimli kadın, çenesinde ve yanağındaki ağrı nedeniyle zor günler geçiriyordu. Antibiyotikle sağlığına kavuşsa da daha sonra yeniden ağrıları başladı. Hastaneye giden kadın yoğun bakıma alındı ve tüm uzuvları ampute edildi.

Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Jane Haley, yanağında hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gitti. Haley, nabız ve tansiyonun da düşmesiyle acil bir şekilde yoğun bakıma alındı.

AMPUTE EDİLDİ!

Yapılan testlerde, vücudundaki A grubu streptokok bakterisinin toksik şok sendromuna yol açtığı tespit edildi. Kısa sürede elleri ve ayakları morarmaya başlayan Haley’nin durumu hızla kötüleşti. Doktorlar ise çareyi tüm uzuvlarının ampute edilmesinde buldu.

ıklarını anlatan Haley, toksik şok sendromuna karşı farkındalık çağrısı yaparak, “Bu hastalık çok hızlı ilerliyor ve herkesi vurabilir. Hastaneye o gün gitmeseydim belki hayatta olmayacaktım.” dedi.

