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Cengiz Bozkurt'ın yeni dizisi belli oldu! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta hangi rolde oynayacak?

15.10.2020 01:08 | Son Güncelleme:
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Cengiz Bozkurt'ın yeni dizisi belli oldu! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta hangi rolde oynayacak?

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kadrosuna katıldı. Son olarak Jet Sosyete ve Gençliğim Eyvah dizilerinde rol alan Cengiz Bozkurt, Show TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta sürpriz bir karakteri canlandıracak.

Show TV'de ekrana gelen ve İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'in başrollerini paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni sezon kadrosuna Melis Sabah, Armağan Oğuz ve Ekin Su'nun ardından Cengiz Bozkurt da dahil oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Jet Sosyete ile ekranlarda olan Cengiz Bozkurt, son olarak ise ATV'de ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisinde yer almıştı. Cengiz Bozkurt, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Almanya'dan gelen bir karaktere hayat verecek.

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Kuzey Yıldızı: İlk Aşk yeni bölümleriyle Cumartesi 20.00'de Show TV'de!

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