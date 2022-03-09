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Cengiz İmren kimdir, aslen nereli? Ünlü arabesk sanatçısı Cengiz İmren kaç yaşında, evli mi?

09.03.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan Alişan'la Hayata Gülümse programı birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Programın yeni bölüm konuğu geçtiğimiz günlerde "manikürlü, pedükürşü ojeli tırnakları ve rujlu halleriyle çıkıp arabesk söylüyorlar." sözüyle gündeme gelen Cengiz İmren oldu. Peki Cengiz İmren kimdir, aslen nereli? Cengiz İmren kaç yaşında, evli mi?

Cengiz İmren kimdir, aslen nereli? Ünlü arabesk sanatçısı Cengiz İmren kaç yaşında, evli mi?

Arabesk müzik sanatçılarından biri olan Cengiz İmren bugün Alişan'ın konuğu oldu. İmren, aynı zamanda besteci ve söz yazarı olarak biliniyor. Geçmişte yaşadığı ilişkileriyle de gündeme gelen İmren, iki gün önce arabeskin manikürlü, pedikürlü; ojeli ve rujlu olarak okunmayacağını savunmuştu. Peki Cengiz İmren kimdir, aslen nereli?

CENGİZ İMREN KİMDİR?

1974 senesinde Şanlıurfa'da doğan Cengiz İmren, küçük yaşlardan itibaren müziğin içinde yer alıyor. İbrahim Tatlıses'in Birtanem ve Ağlıyorum Kahrımdan isimli şarkılarının bestesi İmren'e aittir. Bu şekilde tanınan ünlü sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1995 senesindeki "İnanamam" albümü ile girmiştir.

2003 yılı Kasım ayında kapkaç ve yankesicilik yaptırmak, haraç toplama suçlarıyla hapse girmiştir. 2008 senesinde çıkan "İşte Cengiz İmren" albümüyle zirveyi yakalayan ünlü isim, 19 yaşına dek Batman'da yaşamış ve daha sonra Hollanda'ya yerleşmiştir. Burada bir evlilik yapan İmren, ardından eşinden boşanmıştır.

CENGİZ İMREN'İN EŞİ KİMDİR?

Hollanda'da yaşadığı sırada evlendiği eşiyle ilk albümü çıkmadan boşanmıştır. Bu evlilikten bir çocuğu vardır. Hapishane günlerinde o dönemki sevgilisi Seren Serengil ile evlenen İmren, daha sonra eşinden boşanmıştır.

CENGİZ İMREN'İN ALBÜMLERİ

Cengiz İmren'den Mektuplar

Gönül Durmaz

Bi Tanem

Üzgünüm

Galiba

İşte

İşte Cengiz İmren


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