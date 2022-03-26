Cengiz İmren, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu oldu. Ünlü şarkıcı, 26 Mart 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Cengiz İmren kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Cengiz İmren şarkıları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

CENGİZ İMREN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1974 senesinde Şanlıurfa'da doğan Cengiz İmren, küçük yaşlardan itibaren müziğin içinde yer alıyor. İbrahim Tatlıses'in Birtanem ve Ağlıyorum Kahrımdan isimli şarkılarının bestesi İmren'e aittir. Bu şekilde tanınan ünlü sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1995 senesindeki "İnanamam" albümü ile girmiştir.

2003 yılı Kasım ayında kapkaç ve yankesicilik yaptırmak, haraç toplama suçlarıyla hapse girmiştir. 2008 senesinde çıkan "İşte Cengiz İmren" albümüyle zirveyi yakalayan ünlü isim, 19 yaşına dek Batman'da yaşamış ve daha sonra Hollanda'ya yerleşmiştir. Burada bir evlilik yapan İmren, ardından eşinden boşanmıştır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU CENGİZ İMREN ŞARKILARI NELERDİR?

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