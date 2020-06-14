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Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen Yeditepe Konserleri'ne damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 07:42 | Son Güncelleme

Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde sahne aldı. Ünlü şarkıcılar konsere başlamadan önce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen Yeditepe Konserleri'ne damga vurdu

İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan Yeditepe Konserleri'nde son olarak Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen sahne aldı.

Performansı esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Arif Susam, "İstanbul Yeditepe Konserleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Birbirinden değerli seyircilerimiz bizi evlerinize davet ettiğiniz için sağolun" dedi.

Cengiz Kurtoğlu da "Bizi bu gecede buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz saygılar" ifadelerini kullandı.

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Ümit Besen ise şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sizlere armağan ettiği İstanbul Yeditepe Konserleri'nde ben de sizlere hitap etmekten çok mutlu ve gururluyum. Bu pandemi zamanında, bu güzel konserleri sizlere armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı sunuyorum. Bu zor zamanlarda düzenlenen bu konserler, bizi eski günelerimize götürdü. Sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek bu kötü günleri anlatacağımıza inanıyorum. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte verdikleri fedakar hizmetler için teşekkür ederiz."

KONSERLERDE KİMLER OLACAK?

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında, Ajda Pekkan, Sibel Can, Demet Akalın-Alişan, Funda Arar-Hakan Peker ve Ümit Besen-Cengiz Kurtoğlu-Arif Susam sahne aldı. Bu kapsamda Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş da konser verecek.

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