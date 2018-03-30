Cengiz Semercioğlu kimdir? Cengiz Semercioğlu, bu akşam Beyaz Show'da!

Cengiz Semercioğlu, ünlü televizyon yapımcısı ve magazin programları sunucusu, bu akşam Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'a konuk olarak katılacak. Cuma akşamlarının vazgeçilmez programına katılacak olan Cengiz Semercioğlu, Beyaz Show hayranlarının ilgisini çekti. Seyirciler, Beyaz Show'a çıkacak olan Cengiz Semercioğlu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladılar. Peki Cengiz Semercioğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

CENGİZ SEMERCİOĞLU KİMDİR?

Cengiz Semercioğlu, 1967 yılında İstanbul‘da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Cengiz Semercioğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okudu. Daha üniversite öğrencisi iken 1988 yılında gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçerek televizyon eleştirileri yazmaya başladı. 1998 yılında Star Haber’de editörlük görevi yaptı. Bir süre de Star gazetesinde çalıştı.

Cengiz Semercioğlu, 2000 – 2007 yılları arasında Cine 5 televizyonunda çalıştı. Cine 5’de “Başka Yerde Yok” programını hazırladı ve sundu. Habertürk’e kendi hazırlayıp sunduğu “Full Ekran” adlı programı yaptı. Daha sonra aynı programa CNN Türk’te devam etti, daha sonra da Star Tv’ye geçti. En son Tv8’de “İki Laf Edelim” adlı programı hazırlayıp sunmakta iken Ağustos 2013 tarihinde yeterli reytinge ulaşmadığı gerekçesiyle kanal yönetimi tarafından kaldırıldı.