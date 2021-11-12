Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

A Milli Takım kampında Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun kamptan ayrıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan futbolcumuz, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi."



