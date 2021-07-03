Cengiz Ünder Marsilya'ya transfer oldu

Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, Fransız takımı Marsilya'ya transfer oluyor.
Cengiz Ünder'in Marsilya yolculuğu öncesinde menajeri Utku Cenikli ve Mirsad Türkcan ile fotoğrafı da paylaşıldı. Geçtiğimiz sezon Leicester'da istediği performansı gösteremeyen Cengiz, kiralık olarak Marsilya'da tekrar eski günlerine dönmeye çalışacak.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Marsilya, 1 yıllığına kiraladığı Cengiz Ünder için 12 milyon euro satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekleyecek.
Cengiz Ünder'in transferinde Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın menajer Mirsad Türkcan ile yakın temaslarının da etkili olduğu belirtildi.
Marsilya, Cengiz Ünder'in transferiyle birlikte Tigres'e transfer olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in de yerini doldurmuş olacak.
Cengiz Ünder'in yeni takımı olması beklenen Olimpik Marsilya, geçen sezonu Lille, Paris, Monaco ve Lyon'un ardından 60 puanla 5. bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesini almıştı.
Geçen sezonu Leicester'da geçiren Cengiz Ünder, Premier Lig'de 9 maça çıkıp 2 asist yaptı.
Bucaspor ve Altınordu altyapısından yetişen 23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir transfer oldu. Ardından 2017'de ise 14.25 milyon euro'ya Roma'ya gitti. Leicester, geçen sezon Cengiz'in 1 yıllık kiralaması için 3 milyon euro ödemişti.
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