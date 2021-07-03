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Cengiz Ünder Marsilya'ya transfer oldu

03.07.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Milli oyuncu, özel uçakla Fransa'ya geçti, sağlık kontrollerinin ardından transfer açıklanacak.

Cengiz Ünder Marsilya'ya transfer oldu

Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, Fransız takımı Marsilya'ya transfer oluyor.

BİR KEZ DAHA KİRALIK

Cengiz Ünder'in Marsilya yolculuğu öncesinde menajeri Utku Cenikli ve Mirsad Türkcan ile fotoğrafı da paylaşıldı. Geçtiğimiz sezon Leicester'da istediği performansı gösteremeyen Cengiz, kiralık olarak Marsilya'da tekrar eski günlerine dönmeye çalışacak.

CENGİZ İÇİN 12 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Marsilya, 1 yıllığına kiraladığı Cengiz Ünder için 12 milyon euro satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekleyecek.

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LONGORIA VE TÜRKCAN GÖRÜŞTÜ

Cengiz Ünder'in transferinde Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın menajer Mirsad Türkcan ile yakın temaslarının da etkili olduğu belirtildi.

THAUVIN'İN YERİ DOLACAK

Marsilya, Cengiz Ünder'in transferiyle birlikte Tigres'e transfer olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in de yerini doldurmuş olacak.

GEÇEN SEZON 5. OLDU

Cengiz Ünder'in yeni takımı olması beklenen Olimpik Marsilya, geçen sezonu Lille, Paris, Monaco ve Lyon'un ardından 60 puanla 5. bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesini almıştı.

PREMIER LİG'DE 9 MAÇ 2 ASİST

Geçen sezonu Leicester'da geçiren Cengiz Ünder, Premier Lig'de 9 maça çıkıp 2 asist yaptı.

ROMA, 14 MİLYON EURO

Bucaspor ve Altınordu altyapısından yetişen 23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir transfer oldu. Ardından 2017'de ise 14.25 milyon euro'ya Roma'ya gitti. Leicester, geçen sezon Cengiz'in 1 yıllık kiralaması için 3 milyon euro ödemişti.

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