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Cenk Tosun'un Mario Gomez paylaşımında dikkat çeken 'Eyşan' detayı!

06.03.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, siyah - beyazlıların eski golcüsü Mario Gomez ile bir araya geldi. Tosun'un Instagram'dan yaptığı paylaşımda Gomez'e 'Eyşan' tabirini kullanması dikkat çekti. İşte detaylar...

Cenk Tosun'un Mario Gomez paylaşımında dikkat çeken 'Eyşan' detayı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Beşiktaş, bu sonuçla birlikte üç maç aradan sonra galibiyet aldı.

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Siyah - beyazlıların kaptanı Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmıştı.

"SENİ TEKRAR GÖRMEK GÜZELDİ EYŞAN"

Milli golcü, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez ile bir araya geldi ve Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.

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Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Tosun, "Seni tekrar görmek güzeldi Eyşan." ifadelerini kullandı. Cenk Tosun'un bu hareketi, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından oldukça konuşuldu.

LAKABINI TARAFTARLAR TAKMIŞTI

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Siyah - beyazlı taraftarlar, 2015/16 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturan ve hem şampiyonluk hem de gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan Mario Gomez'e 'Eyşan' lakabını takmıştı.

EysanTezcan

Efsane dizi Ezel'de bulunan ve canlandırmasını Cansu Dere'nin yaptığı 'Eyşan' karakteri, hikaye içerisinde sevgilisine ihanet ediyordu.

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