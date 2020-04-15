Cennet Mahallesi oyuncularının son hallerine inanamayacaksınız! O küçük kız...

Güçlü sesiyle tanınan Alişan, Cennet Mahallesi'nde sergilediği oyunculuk performansı ile o döneme gerçekten damgasını vurmuştu. Yıllar, dizide Sultan'a kavuşmak için her yolu deneyen Ferhat adlı kendi halinde, müzisyen bir gence hayat veren Alişan'ı da teğet geçmişe benziyor, ne dersiniz?

Çağla Şıkel de zamana meydan okuyan kadınlardan! Bakar mısınız hiç değişmemiş desek yeridir. Yıllar ilerledikçe güzelliğine güzellik katan Çağla Şıkel resmen seneler geçtikçe gençleşmiş! Cennet Mahallesi'nin sempatik karakteri Sultan'ı canlandıran güzel oyuncu, bu rolüyle çok beğenilmişti.

1943 doğumlu usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Cennet Mahallesi'nde Yunus adlı karaktere hayat veriyordu. Birçok kişi Yunus karakterini fazlasıyla sevmişti. Müjdat Gezen de zamanın eskitemediği oyunculardan biri!

Çekirdek çitleme tarzıyla, birbirinden komik replikleriyle hepimizin kalbini bir kez daha kazanan usta oyuncu Melek Baykal, Instagram'ında sevenleriyle paylaştığı bu fotoğrafla birçok beğeni aldı. Son haliyle birçok kişiye ''hiç değişmemiş'' dedirtti!

BETER ALİ: ÖZKAN UĞUR

MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) adlı müzik grubundan tanıdığımız Özkan Uğur sadece sesinin değil oyunculuğunun da güçlü olduğunu bu dizi ile bizlere göstermiş oldu. Beter Ali karakterine hayat veren yetenekli müzisyen/oyuncu bu rolüyle hepimizi çok eğlendirmişti.

AYŞE: BELEMİR TEMİZSOY

Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncularından biri olan Belemir Temizsoy'u hatırladınız mı? Ayşe karakteri ile tam bir sevimlilik abidesiydi! Son hali ise büyüyüp ne kadar güzel bir genç kız olduğunu gösteriyor. O zamanlar küçük bir kız çocuğu olan Belemir Temizsoy, artık 23 yaşında!

FATOŞ: AYLİN KABASAKAL

Yıllar nasıl da yaramış Aylin Kabasakal'a! Fatoş karakteri ile hepimizi karnımıza ağrılar girene kadar güldürmüştü dizi boyunca. Meşhur sakız çiğneme hareketini de hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz? Hepimize diziyi özleten karakterlerden biriydi Fatoş.

MENEKŞE: ŞEYLA HALİS

Pembe karakteri ile bir türlü yıldızı barışamayan karakter: Menekşe! Ne kadar kavga ederlerse etsinler sonunda barışırlardı, hatırlarsınız. Şeyla Halis'in değişimi de yıllara meydan okuyor gibi!

