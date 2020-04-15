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Cennet Mahallesi oyuncularının son hallerine inanamayacaksınız! O küçük kız...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Cennet Mahallesi, hiç kuşkusuz 2004-2007 sezonlarına damgasını vuran bir dizi oldu. 7'den 70'e herkes bu diziyi izledi. Hepimiz bol bol güldük, bazen de duygulandık. Cennet Mahallesi final yaptı ve aradan tam olarak 13 yıl gibi uzun bir süre geçti. Cennet Mahallesi karakterlerinin her biri şu an kariyerinde bambaşka noktalardalar. Peki sizce son halleri nasıl? Sizce neler değişmiş olabilir?

Cennet Mahallesi oyuncularının son hallerine inanamayacaksınız! O küçük kız...

Sevilen dizi Cennet Mahallesi'nin karakterlerinin son halleri görenleri çok şaşırtıyor. İşte Melek Baykal'dan Özkan Uğur'a, Çağla Şikel'den Alişan'a kadar Cennet Mahallesi oyuncularının son halleri...

PEMBE: MELEK BAYKAL

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Çekirdek çitleme tarzıyla, birbirinden komik replikleriyle hepimizin kalbini bir kez daha kazanan usta oyuncu Melek Baykal, Instagram'ında sevenleriyle paylaştığı bu fotoğrafla birçok beğeni aldı. Son haliyle birçok kişiye ''hiç değişmemiş'' dedirtti!

YUNUS: MÜJDAT GEZEN

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1943 doğumlu usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Cennet Mahallesi'nde Yunus adlı karaktere hayat veriyordu. Birçok kişi Yunus karakterini fazlasıyla sevmişti. Müjdat Gezen de zamanın eskitemediği oyunculardan biri!

SULTAN: ÇAĞLA ŞIKEL

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Çağla Şıkel de zamana meydan okuyan kadınlardan! Bakar mısınız hiç değişmemiş desek yeridir. Yıllar ilerledikçe güzelliğine güzellik katan Çağla Şıkel resmen seneler geçtikçe gençleşmiş! Cennet Mahallesi'nin sempatik karakteri Sultan'ı canlandıran güzel oyuncu, bu rolüyle çok beğenilmişti.

FERHAT: ALİŞAN (SERKAN BURAK TEKTAŞ)

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Güçlü sesiyle tanınan Alişan, Cennet Mahallesi'nde sergilediği oyunculuk performansı ile o döneme gerçekten damgasını vurmuştu. Yıllar, dizide Sultan'a kavuşmak için her yolu deneyen Ferhat adlı kendi halinde, müzisyen bir gence hayat veren Alişan'ı da teğet geçmişe benziyor, ne dersiniz?

BETER ALİ: ÖZKAN UĞUR

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MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) adlı müzik grubundan tanıdığımız Özkan Uğur sadece sesinin değil oyunculuğunun da güçlü olduğunu bu dizi ile bizlere göstermiş oldu. Beter Ali karakterine hayat veren yetenekli müzisyen/oyuncu bu rolüyle hepimizi çok eğlendirmişti.

AYŞE: BELEMİR TEMİZSOY

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Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncularından biri olan Belemir Temizsoy'u hatırladınız mı? Ayşe karakteri ile tam bir sevimlilik abidesiydi! Son hali ise büyüyüp ne kadar güzel bir genç kız olduğunu gösteriyor. O zamanlar küçük bir kız çocuğu olan Belemir Temizsoy, artık 23 yaşında!

FATOŞ: AYLİN KABASAKAL

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Yıllar nasıl da yaramış Aylin Kabasakal'a! Fatoş karakteri ile hepimizi karnımıza ağrılar girene kadar güldürmüştü dizi boyunca. Meşhur sakız çiğneme hareketini de hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz? Hepimize diziyi özleten karakterlerden biriydi Fatoş.

MENEKŞE: ŞEYLA HALİS

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Pembe karakteri ile bir türlü yıldızı barışamayan karakter: Menekşe! Ne kadar kavga ederlerse etsinler sonunda barışırlardı, hatırlarsınız. Şeyla Halis'in değişimi de yıllara meydan okuyor gibi!

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