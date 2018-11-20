Bu adalar satılık! Yeryüzündeki cennet

Whitsundays'ın bembeyaz kumlu plajlarından, Mornington yarımadasına kadar bir çok ada sizi bekliyor. Elbette 'makul' fiyatlar karşılığında...

Marble Adası – The Duke Group, QLD

Marble Adası Avustralya'da satışa çıkan adalardan sadece biri. Capricorn kıyısının 20 kilometre açığında bulunan ada, altın rengi kumları ve berrak denizi ile görenleri büyülüyor.

Sualtı yaşamına merak duyan maceracılar için de bulunmaz bir nimet olan bu ada, birbirinden güzel ve ilginç deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

Marble adası için biçilen fiyat 15 Milyon Dolar.

Sandstone Adası – Bittern, VIC

Mornington yarımadasının 600 metre açığında bulunan Sandstone Adası, Melbourne'a yakınlığı nedeniyle hem medeniyetten uzak hem de şehirden kopmak istemeyenlerin tercihi olabilir.

Yatlar ve büyük botların yanaşması için uygun olan ada, yatırımcılar için gözde bir turist merkezine de dönüştürülebilir.

Adanın bedeli açıklanmadı, yetkililer açık artırmanın basına kapalı olduğunu belirtiyor.

Poole Adası – Whitsundays, QLD

Dünyanın 7 harikasından biri olan Büyük Set Resifi'ne yakın bir noktada konuşlanmış olan ada listenin en güzel adası belki de...

Ancak adanın 40 yıldır satışta olduğunu belirtmekte fayda var. 20 hektar genişliğindeki adada ev yapımı taş bir havuz ve iki konaklama noktası bulunuyor.

Adanın bedeli 1.2 milyon dolar.

