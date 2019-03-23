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Çentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecek

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TEKNOLOJİ  | 23.03.2019 08:47 | Son Güncelleme

Çentiksiz telefon devrimiyle tüm Dünyada önemli bir satış rakamına ulaşan iPhone, yakın bir zamanda bu özellikten vazgeçebilir. Gelen sızıntılara göre Apple, artık telefon modellerinde çerçevesiz tasarımı kullanacak.

Çentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecek

Damla çentik ile zirve noktaya ulaşan cep telefonlarında çentik akımı; Huawei, Samsung gibi firmalar tarafından da neredeyse tüm modellerde kullanıldı. iPhone’nun aldığı bir patente göre bu tarz modeller artık kullanılmayabilir. Çentik yerine, çerçevesiz modeller trend olabilir.

Çentik kullanan akıllı telefonların kamera bölümü, genellikle ön yüze gizlenmeye çalışılıyordu. Çentikle birlikte daha hoş bir görüntü oluşturan bu modeller, çentiksiz ekran karşısında pek de istenilen zaferi kazanamadı.

Özellikle de telefonda çok fazla oyun oynayan ve film izleyen kullanıcılar, çentiksiz ekrandan vazgeçmek istemediler. Apple tüm bu talepleri gördü ve kolları sıvadı. Hem ön kamerayı gizleyecek, hem de çentikten kurtaracak olan bu yeni sistem; artık Apple tarafından patentlendi. Konuyla ilgili henüz net bir haber gelmese bile, iPhone modellerin artık çentiksiz olacağını söyleyebiliriz.

Yeni iPhone modelleriyle ilgili gelişmeler yalnızca bundan ibaret değil. Face ID konusunda da artık ek önlemler geliyor. Daha önce Face ID sistemi ile ilgili güvenlik problemleri yaşayan iPhone, buna daha çok yazılımsal çözümler getirdi. Sizce iPhone modelleri çentikli mi daha şık olacak yoksa çentiksiz mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iPhone Apple

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