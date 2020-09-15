Central Park Beşlisi olayı üzerine: When They See Us konusu

2019 yılında yayınlanan When They See Us, 1989'da yaşanan bir olayı işliyor. ABD'deki ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren When They See Us, çarpıcı anlatımıyla izleyicileri ekrana bağladı ve eleştirmenlerden de tam not aldı. ABD'de yaşanan belki de en utanç verici olaylardan Central Park Jogger davasını konu alan dizi, Mayıs 2020'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından tekrar gündeme geldi. İzlerken haksızlığı ve çaresizliği iliklerinize kadar hissedeceğiniz When They See Us konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik. When They See Us Dizisi Konusu En çok izlenen Netflix dizileri arasında olan When They See Us, ABD tarihinde yaşanan en utanç verici ırkçılık davalarından birini anlatıyor. When They See Us konusu, 19 Nisan 1989'da Central Park'ta yaşanan bir tecavüz olayından sonra haksız yere suçlanan beş siyahi gencin öyküsünü işliyor. Parkta koşuya çıkan Trisha Meili, kimliği belirlenemeyen biri tarafından tecavüze uğruyor. O gece parka eğlenmek için gelen kalabalık ve 14-15 yaşlarında siyahi gençler var. Eğlenceyi abartan gençler parktakilere sataşmaya başlıyor ve birkaç kişiyi darp ediyor. Polis ekipleri de şikayet üzerine gelip kaçmayı başaramayan gençleri merkeze götürüyor. Gençlerin merkeze götürülmesinden saatler sonra Trisha Meili parkta kanlar içinde yatarken bulunuyor.

Meili'a 8 kişinin tecavüz ettiği tanısı konulduktan sonra bu iki olay birbiriyle bağdaştırılıyor. Aileleri ve avukatları olmadan yapılan ilk sorgunun ardından 5 siyahi çocuk tecavüz ve darp olayının sorumluları olarak damgalanıyor. Bu yargısız infaz da ABD tarihinin en utanç verici olaylarından biri olan Central Park Jogger davasını başlatıyor. Raymond Santana (14), Antron McCray (14), Yusef Salaam (14), Korey Wise (16) ve Kevin Richardson (14) adlı gençler sorguların tutarsızlığı, tanık yetersizliği ve DNA uyumsuzlukları gibi somut kanıtlara rağmen yargılanarak haksız yere 13 ve 16 yıl arası hapis cezasına çarptırılıyor. Haksızlığın verdiği ağırlıkla geçen mahkeme süreci, gençlerin ve ailelerin yaşadığı dram ve her şeye rağmen çabalamaları çok başarılı bir biçimde aktarılmış. Ayrıca adalet sistemi ve ekonomik güç arasındaki bağlantı ile genç insanların hayatlarına mal olan kökleşmiş ırkçılık dizinin iç acıtacak bir biçimde yansıttığı diğer olgular. Davayla ilgili ilginç bir gerçek de ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili. O zamanlar meşhur bir iş insanı olan Trump olayları körükleyen isimlerden biri. New York'un dört önemli gazetesine on binlerce dolar ödeyerek tam sayfa ilanlar bastıran Trump bu ilanlarda çocukların idam edilmesi gerektiğini söylemiş. Bu nedenle dizide Trump'a da ağır göndermeler var.

Tecavüz mağduru Trisha Meili ise olayı hatırlamamasına rağmen çocukların suçsuz olduğuna epey bir süre inanmamış. 2002 yılında Matias Reyes adlı bir mahkumun tecavüz faili olduğunu itiraf etmesi ve DNA'ların da uyuşmasının ardından gerçek suçlu ortaya çıkmış. ABD hükümeti haksız yere suçlanan gençlere, boşa giden yılların bir telafisi olmasa da, 40 milyon dolarlık bir tazminat ödemiş. Dizinin Netflix'te yayınlanmasının ardından savcı Linda Fairstein ise tekrar gündeme oturdu. Beş gencin hiçbir kanıt olmamasına rağmen hüküm giymesinde çok önemli payı olan Fairstein için imza kampanyası başlatıldı. Fairstein çalıştığı derneklerden istifa etti ve yaptığı kitap anlaşmalarına son verildi. When They See Us Karakterleri / Oyuncuları Yaşanmış bir olayı anlatan When They See Us cast seçimi yapılırken, özellikle de tecavüz hikayeleri gibi zorlu bir konuyu işlediği için, oyuncular titizlikle belirlenmiş. Haksızlığa uğrayan beş genci, ailelerini ve avukatlarını canlandıran When They See Us oyuncuları harika performanslar sergiliyor. Sizin için When They See Us oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste hazırladık.

Korey Wise (Jharrel Jerome) Korey Wise, tecavüzle suçlandığında 16 yaşındaydı ve Central Park Beşlisi içindeki en büyük insandı. Bu nedenle beşli içinde bir yetişkin gibi suçlanan tek insan da oydu. Dizide Korey Wise'ın hem 16 hem de 21 yaşındaki halini Oscar ödüllü Moonlight filmiyle tanınan Jharrel Jerome oynadı. Bu dizideki performansıyla "Mini Dizi En İyi Erkek Oyuncu" dalında Emmy kazanan Jharrel Jerome, canlandırdığı en zor rolün Korey Wise olduğunu söyledi. Yusef Salaam (Ethan Herisse ve Chris Chalk) Yusef Salaam haksız yere suçlandığında henüz 15 yaşındaydı. Tutuklandı ve yargısız infaz sonucu altı yıl hapis yattı. Yusef Salaam'in yetişkin halini Gotham ve Perry Mason dizileriyle tanınan Chris Chalk, genç halini ise Miss Virginia ile tanınan Ethan Herisse canlandırdı. Herisse, tanınmasını sağlayan bu rolün duygusal açıdan onu çok yıprattığını anlattı. Antron McCray (Caleel Harris ve Jovan Adepo) Antron McCray de dava başladığında Yusef Salaam gibi henüz 15 yaşındaydı. Babası Antron'u kurtarmak için suçu itiraf etmesi gerektiğini düşünüyordu, Antron suçsuz da olsa suçluymuş gibi davrandı. Antron McCray'in genç halini The Loud House ile tanınan Caleel Harris, yetişkin halini ise Fences'la tanınan Jovan Adepo canlandırdı. Özellikle Caleel Harris, genç yaşına rağmen haklılığın verdiği dik duruşla herkese meydan okuyan Antron McCray'i başarıyla yansıttı.