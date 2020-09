Central Park Beşlisi olayı üzerine: When They See Us konusu

2019 yılında yayınlanan When They See Us, 1989'da yaşanan bir olayı işliyor. ABD'deki ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren When They See Us, çarpıcı anlatımıyla izleyicileri ekrana bağladı ve eleştirmenlerden de tam not aldı. ABD'de yaşanan belki de en utanç verici olaylardan Central Park Jogger davasını konu alan dizi, Mayıs 2020'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından tekrar gündeme geldi. İzlerken haksızlığı ve çaresizliği iliklerinize kadar hissedeceğiniz When They See Us konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik.

When They See Us Dizisi Konusu

En çok izlenen Netflix dizileri arasında olan When They See Us, ABD tarihinde yaşanan en utanç verici ırkçılık davalarından birini anlatıyor. When They See Us konusu, 19 Nisan 1989'da Central Park'ta yaşanan bir tecavüz olayından sonra haksız yere suçlanan beş siyahi gencin öyküsünü işliyor. Parkta koşuya çıkan Trisha Meili, kimliği belirlenemeyen biri tarafından tecavüze uğruyor. O gece parka eğlenmek için gelen kalabalık ve 14-15 yaşlarında siyahi gençler var. Eğlenceyi abartan gençler parktakilere sataşmaya başlıyor ve birkaç kişiyi darp ediyor. Polis ekipleri de şikayet üzerine gelip kaçmayı başaramayan gençleri merkeze götürüyor. Gençlerin merkeze götürülmesinden saatler sonra Trisha Meili parkta kanlar içinde yatarken bulunuyor.