Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yaşamak için en iyi ülke açıklandı! Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi?

Yurt dışında daha yüksek maaş, güçlü bir ekonomi ve bir gelecek arayanlar için merakla beklenen 2025 sonuçları açıklandı. Eğitim olanaklarından iş piyasasına, yaşam kalitesinden uzun vadeli kazanç potansiyeline kadar birçok kriterin değerlendirildiği endekste, yaşamak ve çalışmak için dünyanın en avantajlı ülkeleri sıralandı. İşte detaylar...

Yaşamak için en iyi ülke açıklandı! Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi?
Sedef Karatay

Yurt dışında yaşama, çalışma ya da yatırım yoluyla yeni bir hayat kurma hayali kuranlar için merakla beklenen 2025 Henley Opportunity Index sonuçları açıklandı. Eğitimden iş gücüne, yaşam kalitesinden ekonomik istikrara kadar birçok kriterin değerlendirildiği endeks, küresel ölçekte en avantajlı ülkeleri ortaya koydu.

Araştırma; özellikle kariyerini uluslararası alanda büyütmek isteyenler için önemli bir yol haritası sunuyor.

Yaşamak için en iyi ülke açıklandı! Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi? 1

HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINDI?

Ülkeler, bireylere sundukları uzun vadeli fırsatlar üzerinden değerlendirildi. Çalışmada öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

  • Eğitim olanaklarının kalitesi
  • İş piyasasının gücü ve erişilebilirliği
  • Günlük yaşam standartları
  • Ekonomik hareketlilik ve istikrar
  • Uzun vadeli gelir ve kariyer potansiyeli

ZİRVEDE İSVİÇRE YER ALDI

2025 sonuçlarına göre yaşamak ve çalışmak için dünyanın en avantajlı ülkesi İsviçre oldu. Ülke; yüksek maaş seviyeleri, düşük işsizlik oranı ve istikrarlı ekonomik yapısıyla rakiplerini geride bıraktı.

Yaşamak için en iyi ülke açıklandı! Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi? 2

Özellikle kazanç potansiyeli alanında dikkat çeken İsviçre, güçlü finans sistemi, düzenli yaşam yapısı ve sosyal güvenlik olanaklarıyla listenin zirvesine yerleşti. Uzmanlar, ülkenin uzun vadeli kariyer planları yapanlar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

SİNGAPUR VE ABD İLK ÜÇTE

Listenin ikinci sırasında Singapur bulunuyor. Küresel bir finans merkezi olarak öne çıkan ülke; düşük suç oranı, güvenli şehir yaşamı ve iş dünyasına sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor.

Yaşamak için en iyi ülke açıklandı! Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi? 3

Asya’nın en cazip merkezlerinden biri olan Singapur, özellikle uluslararası şirketlerde kariyer hedefleyenler için güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Üçüncü sırada ise Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Geniş iş imkanları, yenilikçi sektörleri ve yatırım seçenekleriyle öne çıkan ABD, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle bazı alt başlıklarda puan kaybetti. Buna rağmen sunduğu fırsat çeşitliliğiyle listenin üst sıralarındaki yerini korudu.

Yaşamak için en iyi ülke açıklandı! Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi? 4

YURT DIŞI PLANI OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Uzmanlara göre, yurt dışında yeni bir yaşam kurmak isteyenler için yalnızca bir sıralama değil, aynı zamanda stratejik bir rehber niteliği taşıyor. Özellikle ekonomik güvence, kariyer gelişimi ve yaşam kalitesi arayanlar için İsviçre, Singapur ve ABD önümüzdeki dönemde de cazibesini koruyacak gibi görünüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öldürüp cinsel organını yemiş!Öldürüp cinsel organını yemiş!
İngiltere'deki Shropshire Kanalı'nda dev obrukİngiltere'deki Shropshire Kanalı'nda dev obruk

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Singapur İsviçre yurt dışı İyi Yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.