Yaşamak için en iyi ülke açıklandı! Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi?

Yurt dışında yaşama, çalışma ya da yatırım yoluyla yeni bir hayat kurma hayali kuranlar için merakla beklenen 2025 Henley Opportunity Index sonuçları açıklandı. Eğitimden iş gücüne, yaşam kalitesinden ekonomik istikrara kadar birçok kriterin değerlendirildiği endeks, küresel ölçekte en avantajlı ülkeleri ortaya koydu.

Araştırma; özellikle kariyerini uluslararası alanda büyütmek isteyenler için önemli bir yol haritası sunuyor.

HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINDI?

Ülkeler, bireylere sundukları uzun vadeli fırsatlar üzerinden değerlendirildi. Çalışmada öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Eğitim olanaklarının kalitesi

İş piyasasının gücü ve erişilebilirliği

Günlük yaşam standartları

Ekonomik hareketlilik ve istikrar

Uzun vadeli gelir ve kariyer potansiyeli

ZİRVEDE İSVİÇRE YER ALDI

2025 sonuçlarına göre yaşamak ve çalışmak için dünyanın en avantajlı ülkesi İsviçre oldu. Ülke; yüksek maaş seviyeleri, düşük işsizlik oranı ve istikrarlı ekonomik yapısıyla rakiplerini geride bıraktı.

Özellikle kazanç potansiyeli alanında dikkat çeken İsviçre, güçlü finans sistemi, düzenli yaşam yapısı ve sosyal güvenlik olanaklarıyla listenin zirvesine yerleşti. Uzmanlar, ülkenin uzun vadeli kariyer planları yapanlar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

SİNGAPUR VE ABD İLK ÜÇTE

Listenin ikinci sırasında Singapur bulunuyor. Küresel bir finans merkezi olarak öne çıkan ülke; düşük suç oranı, güvenli şehir yaşamı ve iş dünyasına sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor.

Asya’nın en cazip merkezlerinden biri olan Singapur, özellikle uluslararası şirketlerde kariyer hedefleyenler için güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Üçüncü sırada ise Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Geniş iş imkanları, yenilikçi sektörleri ve yatırım seçenekleriyle öne çıkan ABD, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle bazı alt başlıklarda puan kaybetti. Buna rağmen sunduğu fırsat çeşitliliğiyle listenin üst sıralarındaki yerini korudu.

YURT DIŞI PLANI OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Uzmanlara göre, yurt dışında yeni bir yaşam kurmak isteyenler için yalnızca bir sıralama değil, aynı zamanda stratejik bir rehber niteliği taşıyor. Özellikle ekonomik güvence, kariyer gelişimi ve yaşam kalitesi arayanlar için İsviçre, Singapur ve ABD önümüzdeki dönemde de cazibesini koruyacak gibi görünüyor.