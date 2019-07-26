'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi için Eypio’dan rap şarkı

Rap müziğin önemli isimlerinden Eypio, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi için özel bir şarkı besteledi. Sözleriyle olduğu kadar müziğiyle de dinleyicileri etkilemeye hazırlanan “NAİM” isimli şarkı, filmin başrol oyuncularının yer aldığı görüntülerle klip oldu ve izleyicilerin beğenisine sunuldu. Şarkıda geçen; “Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır” sözleri şimdiden sosyal medyada yayılmaya başladı.

Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı filmi Özer Feyzioğlu yönetiyor. Filmde yetenekli oyuncu Hayat Van Eck, Süleymanoğlu’nu canlandırıyor. Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı film, 25 Ekim’de vizyona girecek.



