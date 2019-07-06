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Cep telefonları mental problemlere neden oluyor

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TEKNOLOJİ  | 06.07.2019 08:10 | Son Güncelleme

3400 üniversite öğrencisi arasında yapılan araştırmaya göre, gün boyu telefon ekranını önünden ayıramayan, telefonuna bağımlı yaşayan öğrencilerin, anksiyete, depresyon, alkol, sigara bağımlılığı gibi problemlerin yanında, gönül ilişkilerinde de ağır sorunlar yaşadıkları ve ihanet etmeye meyilli oldukları sonucu ortaya çıktı.

Cep telefonları mental problemlere neden oluyor

Chicago Üniverstiesi, Cambridge Üniversitesi ve Minesota Üniversitesi tarafından hazırlanan Health and Addictive Behaviours Survey isimli araştırmaya göre, telefonlarını “aşırı” kullananların %60’ının kadın olması dikkat çekti. Ayrıca son 12 ayda, ikiden fazla kez cinsel partner/sevgili değiştiren kişilerin de %40 oranında aşırı telefon kullanan kişiler olduğu anlaşıldı.

Aşırı telefon kullanma problemi olmayan gençlerde ise bu oran %27’de kaldı. Yılda altıdan fazla kez sevgili/partner değiştiren kişilerde ise aşırı telefon kullanım oranı, kullanmayanların oranını ikiye katladı.

Bu bulgu ise aşırı telefon kullanmanın ilişkilere zarar verdiği ve ihaneti, eş değiştirmeyi kolaylaştırdığı yönünde yorumlandı.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlar, bireylerin telefon kullanırken bilinçli olmasını ve kendilerini bağımlı seviyeye getirmeden telefon kullanıma bir sınır koymalarını tavsiye ediyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
anksiyete genetik hastalık cep telefonu

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