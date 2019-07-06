Cep telefonları mental problemlere neden oluyor

Chicago Üniverstiesi, Cambridge Üniversitesi ve Minesota Üniversitesi tarafından hazırlanan Health and Addictive Behaviours Survey isimli araştırmaya göre, telefonlarını “aşırı” kullananların %60’ının kadın olması dikkat çekti. Ayrıca son 12 ayda, ikiden fazla kez cinsel partner/sevgili değiştiren kişilerin de %40 oranında aşırı telefon kullanan kişiler olduğu anlaşıldı.
Aşırı telefon kullanma problemi olmayan gençlerde ise bu oran %27’de kaldı. Yılda altıdan fazla kez sevgili/partner değiştiren kişilerde ise aşırı telefon kullanım oranı, kullanmayanların oranını ikiye katladı.
Bu bulgu ise aşırı telefon kullanmanın ilişkilere zarar verdiği ve ihaneti, eş değiştirmeyi kolaylaştırdığı yönünde yorumlandı.
Araştırmayı hazırlayan uzmanlar, bireylerin telefon kullanırken bilinçli olmasını ve kendilerini bağımlı seviyeye getirmeden telefon kullanıma bir sınır koymalarını tavsiye ediyorlar.
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