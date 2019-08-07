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Cep telefonu sipariş etti, paketten kolonya çıktı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 07.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Mahmut Kılıç (65), cep telefonundan arayarak, '1500 TL değerindeki akıllı cep telefonunun kampanyayla 99 TL'den satıldığını' söyleyen kimliği belirsiz kişilere inanınca dolandırıldı. Adına gönderilen kargoyu 99 TL ödeyerek alan Kılıç, paketi açınca kolonya ve çörek otu ile karşılaştı.

Cep telefonu sipariş etti, paketten kolonya çıktı

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki İncirli Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Kılıç'ı, İstanbul'dan arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini telefon satıcısı olarak tanıtıp, piyasa fiyatı 1500-2000 arasında değişen akıllı cep telefonunu, kapmanya ile 99 TL'den satışa sunduklarını söyledi. Kılıç da inanarak, sipariş verdi.

Daha sonra farklı bir numaradan aranan Mahmut Kılıç'a bu kez telefondaki kişi, "Kargonuz şu an PTT’de, bu paketi almamanız halinde hakkınızda Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, haciz işlemi başlatacağız ve 450 lira ödemek zorunda kalacaksınız" dedi. Haciz gelmesinden korkan Kılıç, PTT Kargo’ya giderek, 100 TL verdi. Para üstü olan 1 TL ile paketi teslim aldı. Akıllı telefon bekleyen Kılıç, kutuyu açtığında ise bir şişe kolonya ve küçük bir kutu içerisinde çörek otu ile karşılaştı.

Dolandırıldığını anlayan Mahmut Kılıç, cep telefonu alacağı umuduyla ödediği 100 liradan kendisine kalan 1 lirayı göstererek, "Hastayım, uğraşamam şikayetçi olmayacağım. Yetkililerin benim gibi başkalarını dolandırılmasını önlemek için bu dolandırıcıları yakalayarak gerekli cezayı vermesini istiyorum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu sipiariş kolonya

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