Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

Çılbır



Ermenice'de yumurta anlamına gelen çılbır, son derece maliyetsiz ve bir o kadar lezzetli bir yemek türüdür. Yapımı ise son derece basittir, yapmak için çok büyük zaman ayırmanıza gerek yok. Artvin'e özgü muhteşem yemeğin detayları için tıklayın.

Patatesli lokma



Akşam yemeğinizi keyifli bir hale getirmek istiyorsanız patates lokmalarını denemelisiniz. Özellikle çocukların bayılarak eşlik edeceği bu tarife en çok yakışan yancı ise sarımsaklı yoğurt. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Bisküvi ekmek



İster sabah kahvaltılarına isterseniz akşam yemeklerinin yanına... Adı bisküvi, tadı efsane! Özellikle tavuk yemeklerinin yanında çok iyi giden bu ekmekleri içli yaparak poğaça şeklinde de tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Salatalıklı patates cacığı



Haşlanmış patates ve salatalığın uyumuna bayılacaksınız. Alıştığımız cacık formundan biraz daha farklı, yoğun bire tada ve görünüme sahip. Lezzeti ise 10 üzerinden 10! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tereyağlı yumurta kapama



Kahvaltı sofralarının kraliçesi olmak için sırada bekleyen bir tarif var sevgili okur. Yumurtayı bambaşka bir boyuta taşıyan bu tarif favori lezzetlerinizden biri olacağına eminiz. Son derece masrafsız ve zahmetsiz. Üstelik yapmak için de üstün bir yetenek gerektirmiyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.