Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

Ermenice'de yumurta anlamına gelen çılbır, son derece maliyetsiz ve bir o kadar lezzetli bir yemek türüdür. Yapımı ise son derece basittir, yapmak için çok büyük zaman ayırmanıza gerek yok. Artvin'e özgü muhteşem yemeğin detayları için tıklayın.
Akşam yemeğinizi keyifli bir hale getirmek istiyorsanız patates lokmalarını denemelisiniz. Özellikle çocukların bayılarak eşlik edeceği bu tarife en çok yakışan yancı ise sarımsaklı yoğurt. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
İster sabah kahvaltılarına isterseniz akşam yemeklerinin yanına... Adı bisküvi, tadı efsane! Özellikle tavuk yemeklerinin yanında çok iyi giden bu ekmekleri içli yaparak poğaça şeklinde de tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Haşlanmış patates ve salatalığın uyumuna bayılacaksınız. Alıştığımız cacık formundan biraz daha farklı, yoğun bire tada ve görünüme sahip. Lezzeti ise 10 üzerinden 10! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Kahvaltı sofralarının kraliçesi olmak için sırada bekleyen bir tarif var sevgili okur. Yumurtayı bambaşka bir boyuta taşıyan bu tarif favori lezzetlerinizden biri olacağına eminiz. Son derece masrafsız ve zahmetsiz. Üstelik yapmak için de üstün bir yetenek gerektirmiyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Kahvaltı sofraları, 5 çayları ve çat kapı misafirler için hem pratik ve hem de gösterişli bir tarif. Çay keyfinize eşlik edecek peynirli büzgü börekler, herkesten bolca beğeni alacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Annelerimizin 'ben sana evde daha güzelini yaparım' sözü bu sefer gerçek oluyor :) Dışarıdaki patsoları aratmayacak keyifli bir tarif. Dışarıdaki yediklerinizin hepsini unutun. En güzel patso tarifi sizin için geliyor, tıklayınız :)
Tazecik havuçlarla yapacağınız zeytinyağlı bu hafif yemek sağlığınıza sağlık katacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Kebapçılarda görmeye alışık olduğumuz bu lezzetli ekmekleri şimdi evimizde yapıyoruz. Peynirli tarhana çorbasının yanına pek bir yakışıyor balon ekmekler. Kahvaltılarda ise yanına ekleyeceğiniz tulum peyniri keyifleri ikiye katlayacak! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Kuskusu sevenleri buraya alabilir miyiz? Bu salataya aşık olmamak için kendinizi zor tutacaksınız! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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