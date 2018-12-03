YEMEK

Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.12.2018 17:21 | Son Güncelleme

Piyasaların dalgalanması, yaşanılan kur değişikliği mutfağımıza da yansıyor. Bütçenizi çok fazla yormadan lezzetli bir şeyler yapmanız için sizlere 10 güzel öneri hazırladık. Geçim derdine bir de mutfak masraflarınız yük olmasın istedik. İşte hem lezzetli hem de cep yakmayan en güzel tarifler sizlerle.

Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

Çılbır

çıllbır
Ermenice'de yumurta anlamına gelen çılbır, son derece maliyetsiz ve bir o kadar lezzetli bir yemek türüdür. Yapımı ise son derece basittir, yapmak için çok büyük zaman ayırmanıza gerek yok. Artvin'e özgü muhteşem yemeğin detayları için tıklayın.

Patatesli lokma

lokma
Akşam yemeğinizi keyifli bir hale getirmek istiyorsanız patates lokmalarını denemelisiniz. Özellikle çocukların bayılarak eşlik edeceği bu tarife en çok yakışan yancı ise sarımsaklı yoğurt. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Bisküvi ekmek

ekmek
İster sabah kahvaltılarına isterseniz akşam yemeklerinin yanına... Adı bisküvi, tadı efsane! Özellikle tavuk yemeklerinin yanında çok iyi giden bu ekmekleri içli yaparak poğaça şeklinde de tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Salatalıklı patates cacığı

cacık
Haşlanmış patates ve salatalığın uyumuna bayılacaksınız. Alıştığımız cacık formundan biraz daha farklı, yoğun bire tada ve görünüme sahip. Lezzeti ise 10 üzerinden 10! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tereyağlı yumurta kapama

kapama
Kahvaltı sofralarının kraliçesi olmak için sırada bekleyen bir tarif var sevgili okur. Yumurtayı bambaşka bir boyuta taşıyan bu tarif favori lezzetlerinizden biri olacağına eminiz. Son derece masrafsız ve zahmetsiz. Üstelik yapmak için de üstün bir yetenek gerektirmiyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Büzgü börek

büzgü
Kahvaltı sofraları, 5 çayları ve çat kapı misafirler için hem pratik ve hem de gösterişli bir tarif. Çay keyfinize eşlik edecek peynirli büzgü börekler, herkesten bolca beğeni alacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Patso tarifi

patso
Annelerimizin 'ben sana evde daha güzelini yaparım' sözü bu sefer gerçek oluyor :) Dışarıdaki patsoları aratmayacak keyifli bir tarif. Dışarıdaki yediklerinizin hepsini unutun. En güzel patso tarifi sizin için geliyor, tıklayınız :)

Zeytinyağlı havuç

zeytinyağlı

Tazecik havuçlarla yapacağınız zeytinyağlı bu hafif yemek sağlığınıza sağlık katacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Balon ekmek

balon

Kebapçılarda görmeye alışık olduğumuz bu lezzetli ekmekleri şimdi evimizde yapıyoruz. Peynirli tarhana çorbasının yanına pek bir yakışıyor balon ekmekler. Kahvaltılarda ise yanına ekleyeceğiniz tulum peyniri keyifleri ikiye katlayacak! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kuskus salatası

kuskus

Kuskusu sevenleri buraya alabilir miyiz? Bu salataya aşık olmamak için kendinizi zor tutacaksınız! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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