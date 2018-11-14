Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal açıklaması: Irmak'la beraberken...

Adı Mustafa Sandal'la aşk iddialarına karışan oyuncu Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak Sandal'la tanışma evresinde olduklarını itiraf etmişti.

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ceren Hindistan merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Hindistan, telefonla bağlandığı 2. Sayfa'da "Mustafa Sandal bana yazarken Irmak Ünal'la birlikteymiş" dedi. İşte Hindistan'ın açıklaması:

"Mustafa Sandal’ın yanındaki kadını herkes ben sanınca DM’den mesaj attım. O gün de ‘tesadüfen arabamda sizin şarkınızı dinlerken paylaşım yapınca herkes ben olduğumu düşünüyor, ne yapalım’ dedim. O da ‘Cerenciğim hiç gerek yok. Hazır böyle şeyler yazılmışken aşk yaşayalım’ dedi. Duygusal bir konuşmaya geçti mesaj. Ben her zaman mesafeliydim. Hayranı olduğum bir insandı tamam ama hiçbir zaman aşk konusu geçmedi.

Zor zamanlar geçiriyor, mantıklı düşünemiyor belki. Belki de bir boşluktan dolayı bana bunu yazıyor. Belki de alkollü mü acaba diye düşündüm. Mustafa Sandal bana o fotoğraf için ‘açıklama yapma, seni arayanlara telefon açma’ dedi. Bir bildiği var herhalde diye düşündüm. Meğer Irmak Hanım ile berabermiş bana onları yazarken. Ben de duyunca şok oldum. Ne gerek vardı böyle şeylere?