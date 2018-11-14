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Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal açıklaması: Irmak'la beraberken...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal’ın Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak Sandal’ın Irmak Ünal ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı. Hindistan bağlandığı yayında bakın ne dedi.

Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal açıklaması: Irmak'la beraberken...

Adı Mustafa Sandal'la aşk iddialarına karışan oyuncu Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak Sandal'la tanışma evresinde olduklarını itiraf etmişti.

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ceren Hindistan merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Hindistan, telefonla bağlandığı 2. Sayfa'da "Mustafa Sandal bana yazarken Irmak Ünal'la birlikteymiş" dedi. İşte Hindistan'ın açıklaması:

"Mustafa Sandal’ın yanındaki kadını herkes ben sanınca DM’den mesaj attım. O gün de ‘tesadüfen arabamda sizin şarkınızı dinlerken paylaşım yapınca herkes ben olduğumu düşünüyor, ne yapalım’ dedim. O da ‘Cerenciğim hiç gerek yok. Hazır böyle şeyler yazılmışken aşk yaşayalım’ dedi. Duygusal bir konuşmaya geçti mesaj. Ben her zaman mesafeliydim. Hayranı olduğum bir insandı tamam ama hiçbir zaman aşk konusu geçmedi.

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Zor zamanlar geçiriyor, mantıklı düşünemiyor belki. Belki de bir boşluktan dolayı bana bunu yazıyor. Belki de alkollü mü acaba diye düşündüm. Mustafa Sandal bana o fotoğraf için ‘açıklama yapma, seni arayanlara telefon açma’ dedi. Bir bildiği var herhalde diye düşündüm. Meğer Irmak Hanım ile berabermiş bana onları yazarken. Ben de duyunca şok oldum. Ne gerek vardı böyle şeylere?

AŞK MESAJLARI ATMIŞTI

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, Ceren Hindistan'ın Mustafa Sandal'dan gelen mesajları kendilerine gösterdiğini açıklamıştı.

İkilinin açıklamalarına göre Mustafa Sandal, Ceren Hindistan'a şu mesajları atmıştı

: "Sen çok güzelsin, ben yakışıklı neden sevgili olmuyoruz?", "Tek sıkıntı sana bakarken yaşanacak konsantrasyon bozukluğu", "Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın beni flörtle kandıramazsın", "Gördün mü magazinlerdeki resimleri nasıl da güzel duruyoruz.", " Bana fotoğraf atar mısın gözlerine bakmak istiyorum"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mustafa sandalın adının bu tür olaylarda geçmesi hiç yakışmadı
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