Ceren Hindistan'ın Bodrum korkusu: Acaba popomu mu yoksa...

Ceren Hindistan, eski sevgilisi Ümit Aslan’ın, velayetini almak için dava açtığı kızı Arya ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Ceren Hindistan bir dönem kendisine sosyal medya hesabından DM atan Mustafa Sandal’a dair açıklamalar yaptı.

Kendisine mesaj atanın Sandal olduğunu ve şarkıcının bu durumu inkar ettiği için mesajları açıkladığını anlatan Hindistan, “İnkar ettiği için mesajları açıkladım. O defter açılmadan kapandı. Hem yeni bir ilişkim var. Ona da ayıp olur, bunları konuşmayalım” dedi.

Ceren Hindistan, eski sevgilisi Ümit Aslan’ın, velayetini almak için dava açtığı kızı Arya ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

"SİZDEN KORKUYORUM"

Dört yıldır görüntülenmemek için Bodrum’a gidemediğini söyleyen oyuncu “Ailemle önce bir Antalya’ya gittim sonra Yunanistan’a gidip geldim. Ancak dört yıldır sizden korktuğum için Bodrum’a gidemiyorum. ‘Acaba popomu mu yoksa mememi mi çektiler diye?’ düşünüyorum” şeklinde konuştu. (SnobMagazin)



