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Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Açıklamasıyla gündem oldu

10.03.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Açıklamasıyla gündem oldu

Güzellik yarışmasıyla fark edilen Ceren Hindistan, aldığı teklifin ardından ağabeyiyle birlikte Ankara’dan İstanbul’a taşındı. Burada oyunculuk eğitimi alan Ceren Hindistan, Babalar Ve Evlatlar dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Sonrasında Muhteşem Yüzyıl, Firuze, Aşktan Kaçılmaz, gibi birçok projede yer alan Ceren Hindistan’ın, iş insanı Ümit Aslan’la evliliğinden Arya Rima adındaki kızı dünyaya geldi. Ceren Hindistan, eşinden ayrıldıktan sonra birlikte olduğu partnerleriyle ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

27 Şubat 1989’da Ankara'da doğup büyüyen, aslen Kars Sarıkamışlı olan Ceren Hindistan, Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2007’de Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katıldı. Son 10 finalistleri arasında yer alan Ceren Hindistan, yarışmanın ardından yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifiyle kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşti.

Aldığı eğitimlerin ardından ardından dizi filmlerde oynayan Ceren Hindistan, 2012’de senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, Serdar Gökhan, Fatma Girik, Murat Ünalmış gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı, "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat verdi. 2013’te "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde" Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi olan Ahsen Hatun karakterini canlandıran Ceren Hindistan, 2013’te yalnızca 4 bölüm çekilerek finalsiz biten, "Firuze" dizisinde Haluk Piyes (Demir), Fırat Çelik (Oğuz), Ceyda Ateş (Suzan) ve Engin Şenkan (Cemal) ile başrol oynadı.

2014’te senaristliğini Mahinur Ergun'un üstlendiği "Aşktan Kaçılmaz" dizisinde Pelin Akil, Berk Oktay, Çağdaş Onur Öztürk ile başrol oynayan Ceren Hindistan, en büyük çıkışını 2008’deki dizisiyle yaptı. Selim Gülgören, Burak Özçivit ve Engin Şenkan gibi isimlerle başrol oynayan Ceren Hindistan, İsmet karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

CEREN HİNDİSTAN EVLİ Mİ?

Antalyalı iş insanı Ümit Aslan’la evliliğinden Arya Rima Aslan adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Ceren Hindistan, Aslan’la ayrıldı. Son dönemlerde yaşadığı birlikteliklerle magazin haberlerine konu olan Ceren Hindistan,’Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun, yoksa öyle mi denk geliyor?' sorusuna, 'Fakiri ne yapayım ben!' Cevabını verdi.

Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Açıklamasıyla gündem oldu

Maldivler tatiline çıkan Ceren Hindistan, bikinili fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşıyor. Kumsalda uzanırken çektirdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Ceren Hindistan, ‘’Hindistan cevizi olmayan bir ada düşünemiyorum" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Maldivler
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bundakı vicutta kımsede yok

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