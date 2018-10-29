Ceren Hindistan: Mustafa Sandal'la sosyal medyada tanıştık

Ceren Hindistan, '2. Sayfa' canlı yayınında Mustafa Sandal'la hakkında çıkan aşk iddialarına ilk defa cevap verdi.

"SADECE ARKADAŞIZ"

29 yaşındaki oyuncunun açıklamaları şöyle:

"Mustafa benim için değerli bir insan. Şu anda sadece arkadaşız. Mustafa Sandal'a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Sonunda ne olur bilmiyoruz, belki olur belki olmaz. Mustafa'yla sosyal medya üzerinden tanıştık ve konuşmaya başladık."

"EMİNA'YA KARŞI HALA BİR ŞEYLER HİSSEDEBİLİR"

"Mustafa, Emina'ya karşı hala bir şey hissedebilir. 10 sene birlikte aynı yastığa baş koymuşlar, çocukları var. Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilirse bir sorun olmaz.Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Emina, Mustafa için özel bir insan. Aşkla evlendiği bir insan, onu unutması kolay değil tabii ki. Ben onun yanında hep bir arkadaş, bir dost olarak dururum. İleride ne olacağını zamanla göreceğiz."

