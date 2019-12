Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

MERT FIRAT: 2019 bitmeden öldürülen kadınların sayısı 430! Bugün 20’sinde bir balerin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. #ŞuleÇet cinayeti davası nihayet kamuoyu baskısı sayesinde sonuçlandı. Kadın Cinayetleri ve her türlü eşitsizlik politiktir!

HALUK LEVENT: Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz. Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü.1 gün ara verin be iblisler!

DOĞA RUTKAY: Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan!

SUNAY AKIN: Trafik kazalarına alıştırıldık... Her yıl yüzlerce insanımızın yollarda can vermesini kanıksadık... Öyle ya, trafik bu, ölünür... Çoklu ölümle sonuçlanan kaza haberlerini okuyor ve unutuyoruz... Bir kişinin can verdiği kazalar haber bile olmuyor zaten... Kasım ayında 39 kadın öldürüldü!.. Kadın cinayetleri haberleri de sıradanlaştı!.. Kadınlar avcıların peşine düştüğü ceylanlar gibi yaşıyorlar aramızda... O denli tedirgin, o denli korku dolu bakışları...

Ceren Özdemir bir balerin, sahne sanatları öğrencisi... Evinin önünde hunharca katledildi... Kadını hayattan dışlayan, köleleştiren, diline dolayan söylemlerin adalet karşısında hesap vermesi için hukukçularımıza büyük görev düşüyor... Bu konuda en büyük görev de üniversitelerin omuzlarında... Bu kabusun nedenleri araştırılmalı, bilimin ışığında çözüm önerileri üretilmelidir... Kadın cinayetlerinin kanıksanmasına izin vermeyeceğiz... Hayır!