Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler yaşanan vahşete tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin tepkileri:

MERT FIRAT: 2019 bitmeden öldürülen kadınların sayısı 430! Bugün 20’sinde bir balerin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. #ŞuleÇet cinayeti davası nihayet kamuoyu baskısı sayesinde sonuçlandı. Kadın Cinayetleri ve her türlü eşitsizlik politiktir!

İBRAHİM BÜYÜKAK: Susmayacağız, alışmayacağız! Artık yeter! #CerenÖzdemir

HADİSE: Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor. #CerenÖzdemir

METİN ŞENTÜRK: Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir

SABAHAT AKKİRAZ: Bir kadın daha katledildi. #CerenÖzdemir Ordu’da kapısının önünde bıçaklanarak katledildi. Neden, nasıl gibi soruların anlamı yok. Bir kadın daha katledildi. Katledildi. Katledildi. Bunu sürekli tekrarlamalıyız. Katlediliyoruz. İyi, güzel, çocuk, kadın, doğa ne varsa katlediliyor.