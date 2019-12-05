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Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Gencecik bir kadın daha öldürüldü... 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de bu cinayete sessiz kalmadı.

Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler yaşanan vahşete tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin tepkileri:

MERT FIRAT: 2019 bitmeden öldürülen kadınların sayısı 430! Bugün 20’sinde bir balerin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. #ŞuleÇet cinayeti davası nihayet kamuoyu baskısı sayesinde sonuçlandı. Kadın Cinayetleri ve her türlü eşitsizlik politiktir!

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İBRAHİM BÜYÜKAK: Susmayacağız, alışmayacağız! Artık yeter! #CerenÖzdemir

HADİSE: Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor. #CerenÖzdemir

METİN ŞENTÜRK: Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir

SABAHAT AKKİRAZ: Bir kadın daha katledildi. #CerenÖzdemir Ordu’da kapısının önünde bıçaklanarak katledildi. Neden, nasıl gibi soruların anlamı yok. Bir kadın daha katledildi. Katledildi. Katledildi. Bunu sürekli tekrarlamalıyız. Katlediliyoruz. İyi, güzel, çocuk, kadın, doğa ne varsa katlediliyor.

MERVE ÖZBEY: Bugün de acı içinde kıvrandık #cerenozdemir

HALUK LEVENT: Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz. Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü.1 gün ara verin be iblisler!

CAHİT BERKAY: Şule’nin mahkemesinin olduğu gün gencecik sanatçı bir kardeşimin kötü haberini aldım. Kimbilir ne güzel umutları, hayalleri vardı Ceren’in...Kadın cinayetlerini sadece katilini cezalandırarak çözemeyiz. Bu toplumsal bir problem ve hepimiz biraz suçluyuz.

NURGÜL YEŞİLÇAY: Şule Özge için; Ceren Gülenay için tweet atıyor! Ardından katlediliyor! Ve döngü böyle devam ediyor, devran böyle dönüyor! Gencecik kızlarımız, koca koca kadınlarımız ölümü bekliyor sadece bugün de ölmediği için şükrederek!

BERNA LAÇİN: Cinayetinin arkasında başka şeyler olduğuna inanıyorum! Bu kadar güzel bir kız üstelik balerin ve bir katil niyeyse çarşı iznine salınıyor ve gidip bu bahar dalı gibi kızı tesadüfen öldürüyor. Ya başka karanlık düşüncelerin kurbanı olduysa? Çok derin araştırılmalı...

DOĞA RUTKAY: Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan!

SUNAY AKIN: Trafik kazalarına alıştırıldık... Her yıl yüzlerce insanımızın yollarda can vermesini kanıksadık... Öyle ya, trafik bu, ölünür... Çoklu ölümle sonuçlanan kaza haberlerini okuyor ve unutuyoruz... Bir kişinin can verdiği kazalar haber bile olmuyor zaten... Kasım ayında 39 kadın öldürüldü!.. Kadın cinayetleri haberleri de sıradanlaştı!.. Kadınlar avcıların peşine düştüğü ceylanlar gibi yaşıyorlar aramızda... O denli tedirgin, o denli korku dolu bakışları...
Ceren Özdemir bir balerin, sahne sanatları öğrencisi... Evinin önünde hunharca katledildi... Kadını hayattan dışlayan, köleleştiren, diline dolayan söylemlerin adalet karşısında hesap vermesi için hukukçularımıza büyük görev düşüyor... Bu konuda en büyük görev de üniversitelerin omuzlarında... Bu kabusun nedenleri araştırılmalı, bilimin ışığında çözüm önerileri üretilmelidir... Kadın cinayetlerinin kanıksanmasına izin vermeyeceğiz... Hayır!

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah bu sapık insanları emellerine nail olamadan helak etsin, hem bu dünyada hemde ahrette belalarını versin. "İyi hal"(!) indirimi gibi aptalca tanımlar hukukta yer bulamasın.
Neden nedennnn kadınlar bu kadar 2. sınıf olarak görülüyor, rahatlıkla dövülüyor, öldürülüyor, döverim de severim de psikopatlığı ile karşı karşıya kalıyor??? Her şeye yasa çıkaran meclise sesleniyorum, illaki sizin veya bir yakınınızın canı yanınca mı aklınıza gelecek bu kadınlar, bu çocuklar?? Sizi koltuklarınıza hem ülke hem insanların menfaatine çalışın diye gönderdik. Daha kaç kadın ölmeli, kaç çocuğa tecavüz edilmeli, kaç hayvan eziyet görmeli harekete geçmeniz için.
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