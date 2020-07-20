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Çerkez mutfağının incisi fıccını siz de evde yapabilirsiniz! Usta şeften pratik tarif paylaşımı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Siz de Çerkez mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan fıccın tarifini arayanlardan biriyseniz bu yazımız tam size göre. Kahvaltıda, çayın yanında, dilediğiniz her öğünde tüketebileceğiniz ve fazla zaman harcamadan rahatlıkla yapabileceğiniz bu tarif sofralarınızda güzel bir börek alternatifi olabilir.

Çerkez mutfağının incisi fıccını siz de evde yapabilirsiniz! Usta şeften pratik tarif paylaşımı...

Çerkez mutfağının en çok merak edilen tariflerinden biri şüphesiz fıccındır. Sofralarınıza lezzet katacak fıccın tarifini sizin için hazırladık. İşte Çerkez mutfağının incisi fıccın tarifi...

Yapılışına geçmeden önce ilk olarak malzemelerden bahsedelim.

Malzemeler:

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
3,5 su bardağı un
İç harcı için:

300 gram az yağlı kıyma
1 adet soğan
3 adet sivri biber
3 adet domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 çay kaşığı tuz
Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı:

İlk olarak hamuru hazırlamak için 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı eritilmiş tereyağı, 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri karıştırın. Şekeri iyice eritin ve karışıma 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyin. Hamur toparlanınca un eklemeyi bırakın.
Hamuru hazırladıktan sonra tezgahınıza hafifçe un serpin ve hamur homojen hale gelip topak kalmayana kadar yaklaşık 15 dakika kadar yoğurun. Hamur istenilen kıvama geldikten sonra temiz bir kaba koyun ve üstünü kapatarak 40-45 dakika mayalanması için bekleyin.
Hamurun mayalanması için beklerken bu sırada iç harcı hazırlamaya başlayın. 300 gram az yağlı kıyma, ince ince doğranmış 1 adet soğan ve 3 adet biber, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 2 çay kaşığı tuzu karıştırın. Daha sonra rendelenmiş 3 adet domatesi azar azar ekleyin.
İç harcı hazırladıktan sonra mayalanan hamuru biri büyük biri biraz daha küçük olacak şekilde iki ayrı bezeye bölün. Ardından yağlanmış fırın kabına büyük olan parçayı kabın kenarlarını da örtecek şekilde yayın.
Yaydığınız hamurun ortasına hazırladığınız iç harcı koyun ve her yere eşit olacak şekilde yerleştirin. Daha sonra daha küçük olan hamuru merdane yardımı ile iyice açın ve kalıbın kenarlarını örtecek şekilde yerleştirin.
Üst hamuru da yerleştirdikten sonra kalıbın kenarındaki fazla parçaları koparın. Alt ve üst hamuru hava almayacak şekilde iyice birleştirin.
Ardından üst kısmında bir delik açın. Bu sayede buharın içeride kalmayarak çıkmasını sağlayabilirsiniz. Delik açtıktan sonra 1 adet yumurta sarısını hamurun üzerine sürün.
Son olarak delik kısmına az miktarda tereyağı ekleyin ve önceden ısıtılmış 200 derecilik fırına koyun.
Fıccını fırına koyduktan fırınınızın derecesini 180 dereceye indirin ve 40 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirin.
Fıccını fırından çıkardıktan sonra kenara alıp 30 dakika kadar dinlendirin.
Dilerseniz fıccını sarımsaklı yoğurt ile de servis edebilirsiniz.

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