Çerkez tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez tavuğu tarifi nedir? Çerkez tavuğu malzemeleri ve Çerkez tavuğu yapımı

Ekranların ilgiyle takip edilen ve her bölümü adeta olay yaratan MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta yarışmacılar birbirinden güzel ve tadına doyulmaz mezeler hazırlıyor. En başarılı mezeyi yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyan yarışmacıların hazırladığı mezelerden bir tanesi de Çerkes tavuğu oldu. Bu nedenle televizyon izleyicileri tarafından Çerkez tavuğu tarifi merak edilmeye başlandı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda bu eşsiz mezeyi hazırlamak isteyenler Masterchef Çerkez tavuğu tarifi ve malzemeleriyle ilgili araştırma içerisine girdi. İşte bu eşsiz lezzetteki, damaklarda şölen yaratacak meze ile ilgili tüm merak edilenler... Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi nedir? Patlıcan kebabı malzemeleri neler? ÇERKEZ TAVUĞU MALZEMELERİ 1 tane bütün tavuk

1 tane orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı kadar limon suyu

Yarım tatlı kaşığı kadar tane karabiber

5 su bardağı kadar su Cevizli harcı için: 300 gram ceviz

3 diş sarımsak

4 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı kadar tavuk suyu

1 çay kaşığı kadar tuz

Yarım tatlı kaşığı kadar toz kişniş Üzeri için: 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

1 çay kaşığı kadar toz kırmızıbiber ÇERKEZ TAVUĞU NASIL YAPILIR? Çerkez tavuğu yapımı için ilk olarak tavuk iyice temizleniyor ve bol suyla yıkanıyor. Sonrasında derin bir tencerenin içerisine yerleştiriliyor ve içine suyu, soğan, limon suyu ve tane karabiber ekleniyor. Bu şekilde tavuk orta ateşte pişiriliyor. Pişerken yüzeye çıkan köpükler de berrak bir tavuk suyu oluşana kadar kevgirle alınıyor. Tavuk iyice yumuşadıktan sonra geniş bir tabağın içerisine alınıyor. Tavuk, kemiklerinden ve derilerinden ayıklanıyor ve ince uzun parçalar şeklinde didiliyor. Tercihe göre tamamen macun kıvamına gelebilmesi için mutfak robotundan da geçirilebiliyor.

Sonrasında sıra cevizli harcını hazırlamaya geliyor. Bunun için incecik kıyılmış olan sarımsaklara tuz ilave ediliyor ve bu şekilde havanda dövülüyor. İçerisine ayıklanmış olan ceviz içleri de ekleniyor ve biraz daha havanda dövme işlemi yapılıyor. Bir diğer tarafta ufalanmış olan bayat ekmek içlerine yavaş yavaş tavuk suyu ekleniyor ve yumuşamaları sağlanıyor. Sonrasında ekmekler cevizli karışımın içerisine ekleniyor. İçine toz kişniş de ilave ediliyor ve bütün malzemeleri koyu bir boza kıvamına gelene kadar karıştırılıyor. Tarifin devamında hazırlanan cevizli karışım tavuk etleri ile iyice harmanlanıyor. Ardından servis tabağına alınıyor. Son olarak tavada zeytinyağı kızdırılıyor, içine toz kırmızıbiber ekleniyor ve isteğe göre bu karışım da yemeğin üzerine gezdiriliyor. Afiyet olsun. ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ PÜF NOKTASI Bu tadına doyulmaz yemeği tam kıvamında yapabilmek için malzemelerin taze ve olgun olmasına dikkat etmek gerekiyor. Tercihe göre tavuk haşlanırken içine et suyu ya da tavuk bulyon da eklenebiliyor. Tarifte kullanılan ekmek içleri bayat olduğu zaman çok daha kolay ufalanabiliyor. Tavuklar haşlandıktan sonra soğuk suyla durulanıyor. Bu sayede çok daha kolay didikleniyor.