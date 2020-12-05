Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi nedir? İşte kabak çiçeği dolması yapımı

Mutfağımızın en özel yemeklerinden bir tanesi olan ve zahmetli olmasına rağmen bir o kadar da lezzetli olan kabak çiçeği dolması tarifi televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yarışmacıların lezzetli bir şekilde hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yemekle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Peki, kabak çiçeği dolması hangi yöreye aittir? İşte MasterChef kabak çiçeği dolması ile ilgili tüm detaylar...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ

5 dal yeşil soğan

5 dal maydanoz

5 dal dereotu

5 dal nane

200 gram kısa taneli pirinç (yaklaşık 1 su bardağı kadar)

100 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı kadar tuz

Yarım kaşığı kadar beyaz toz biber

Yarım çay kaşığı kadar toz şeker

1 tane domates

Yarım soğan

16 tane kabak çiçeği

Yarım limon

Narenciye sos için:

20 gram taze zencefil

5 tane portakal

4 tane kumkuat

2 tane kırmızı chili biber

5 gram nişasta

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabak çiçeği dolması yapımı için ilk olarak soğanlar ince ince doğranıyor. Sonrasında maydanoz, dereotu ve nane de ince ince doğranıyor. Sapları ise bir kenara ayrılıyor. Pirinç soğuk suda yıkandıktan sonra süzülerek bir kasenin içerisine konuluyor. İçerisine zeytinyağının yarısı, tuz, karabiber, toz şeker, yeşil soğan ve yeşilliklerin yaprakları ekleniyor, pirinçlerle iyice karıştırılıyor. Karışımın üstüne de domates rendeleniyor.

Diğer tarafta kabak çiçeklerinin sapları ayıklanıyor ve çiçekleri açılarak içi harçla dolduruluyor. En geniş yaprak karışımın üstüne kapatılarak diğer yapraklar da katlanıyor. Tüm dolmalar hazır olduğunda geniş bir tencerenin içerisine bir tabak ters çevrilip konuluyor ve kenarlarına daha önce ayrılmış olan dereotu, maydanoz ve nanenin sapları serpiştiriliyor. Tabağın tam ortasına ise yarım soğan konuluyor. Etrafına kabak çiçeklerinin sap kısımları üste gelecek ve çiçekleri aşağıda olacak biçimde yerleştiriliyor. Kalan zeytinyağı ile beraber 50 ml su ilave ediliyor. Bu şekilde kaynatılıyor ve kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika boyunca pişiriliyor. 15 dakikanın ardından kapak açılıp kontrol ediliyor ve eğer su azaldıysa yaklaşık 50 ml daha su ilave ediliyor. Ardından ocağın altı kapatılarak yarım limon sıkılıyor ve 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakılıyor.