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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi nedir? İşte kabak çiçeği dolması yapımı

Hande Öztürk Hande Öztürk 05.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi nedir? İşte kabak çiçeği dolması yapımı

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yapılan kabak çiçeği dolması televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak edildi. Bu eşsiz lezzetteki yemeği evlerinde denemek isteyenler kabak çiçeği dolması nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi nedir? Kabak çiçeği dolması nerenin yemeği? İşte kabak çiçeği dolması yapımı ile ilgili detaylar…

Mutfağımızın en özel yemeklerinden bir tanesi olan ve zahmetli olmasına rağmen bir o kadar da lezzetli olan kabak çiçeği dolması tarifi televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yarışmacıların lezzetli bir şekilde hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yemekle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Peki, kabak çiçeği dolması hangi yöreye aittir? İşte MasterChef kabak çiçeği dolması ile ilgili tüm detaylar...

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KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ

  • 5 dal yeşil soğan
  • 5 dal maydanoz
  • 5 dal dereotu
  • 5 dal nane
  • 200 gram kısa taneli pirinç (yaklaşık 1 su bardağı kadar)
  • 100 ml zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kadar tuz
  • Yarım kaşığı kadar beyaz toz biber
  • Yarım çay kaşığı kadar toz şeker
  • 1 tane domates
  • Yarım soğan
  • 16 tane kabak çiçeği
  • Yarım limon

Narenciye sos için:

  • 20 gram taze zencefil
  • 5 tane portakal
  • 4 tane kumkuat
  • 2 tane kırmızı chili biber
  • 5 gram nişasta

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabak çiçeği dolması yapımı için ilk olarak soğanlar ince ince doğranıyor. Sonrasında maydanoz, dereotu ve nane de ince ince doğranıyor. Sapları ise bir kenara ayrılıyor. Pirinç soğuk suda yıkandıktan sonra süzülerek bir kasenin içerisine konuluyor. İçerisine zeytinyağının yarısı, tuz, karabiber, toz şeker, yeşil soğan ve yeşilliklerin yaprakları ekleniyor, pirinçlerle iyice karıştırılıyor. Karışımın üstüne de domates rendeleniyor.

Diğer tarafta kabak çiçeklerinin sapları ayıklanıyor ve çiçekleri açılarak içi harçla dolduruluyor. En geniş yaprak karışımın üstüne kapatılarak diğer yapraklar da katlanıyor. Tüm dolmalar hazır olduğunda geniş bir tencerenin içerisine bir tabak ters çevrilip konuluyor ve kenarlarına daha önce ayrılmış olan dereotu, maydanoz ve nanenin sapları serpiştiriliyor. Tabağın tam ortasına ise yarım soğan konuluyor. Etrafına kabak çiçeklerinin sap kısımları üste gelecek ve çiçekleri aşağıda olacak biçimde yerleştiriliyor. Kalan zeytinyağı ile beraber 50 ml su ilave ediliyor. Bu şekilde kaynatılıyor ve kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika boyunca pişiriliyor. 15 dakikanın ardından kapak açılıp kontrol ediliyor ve eğer su azaldıysa yaklaşık 50 ml daha su ilave ediliyor. Ardından ocağın altı kapatılarak yarım limon sıkılıyor ve 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakılıyor.

Diğer yandan narenciye sos hazırlamak için portakalların suyu sıkılıyor ve zencefiller soyularak rendenin ince bölümüyle rendeleniyor. Kumkuatlar ise ikiye bölünüyor. Sonrasında sos tenceresinin içine portakal suyu, kumkuat ve zencefil ekleniyor. Bu şekilde kısık ateşte pişiriliyor. Sos iyice çektirildikten sonra ince bir tel süzgeç ile süzülüyor. Süzülen sosa ise nişasta kullanılarak kıvam veriliyor. Kıvamını verilen sosa incecik doğranmış olan chili biberler ilave ediliyor.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NERENİN YEMEĞİ?

Yarışmada yapılan yemeği gören televizyon izleyicileri tarafından kabak çiçeği dolması nerede meşhurdur sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ağırlıklı olarak Ege bölgesinde bilinen yemek İzmir mutfağında sıklıkla tüketiliyor. Bazı restoranlarda ise meze olarak veriliyor.

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